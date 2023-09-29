حظر التجارة الإلكترونية على منصات وسائل التواصل في دولة إسلامية

أ أ

قال وزير التجارة الإندونيسي إن البلاد حظرت معاملات التجارة الإلكترونية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بموجب قواعد تنظيمية جديدة. اضافة اعلان

وتقول الحكومة إنها اتخذت هذا الإجراء من أجل حماية التجار والسوق التقليدية في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.





تهديد الشركات الصغيرة والمتوسطة





لا يمكن المزج بين وسائل التواصل والتجارة





6 ملايين بائع محلي في "تيك توك"



وأضافت الحكومة أن التسعير التنافسي على منصات وسائل الاجتماعي يهدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالخروج من السوق.وقال وزير التجارة، ذو الكفل حسن، إن القواعد التنظيمية، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، تهدف إلى ضمان منافسة تجارية "منصفة وعادلة".وذكر جيري سامبواجا، نائب وزير التجارة في وقت سابق من الشهر الجاري "لا يمكن المزج بين وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية".وتعهد بمنع أي تداخل بينهما، كما وصف خاصية تيك توك للبث المباشر، بأنها مثال للأشخاص الذين يبيعون بضائع على وسائل التواصل الاجتماعي.ولم يرد المتحدث باسم شركة تيك توك إندونيسيا على طلب للتعليق، وقال المتحدث إن الحكومة يجب أن تأخذ في الاعتبار "مصدر رزق ما يزيد عن ستة مليون" بائع محلي يباشرون أعمالهم على تطبيق تيك توك.وذكرت الشركة أن 325 مليون شخص من جنوب شرق آسيا يستخدمون التطبيق شهريا، من بينهم 125 مليونا من إندونيسيا.