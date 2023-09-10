حصيلة ضحايا زلزال المغرب تتجاوز 4 آلاف قتيل ومصاب

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أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة الزلزال الذي ضرب المغرب ليل الجمعة إلى أكثر من ألفي قتيل.





أكثر من 4 آلاف قتيل ومصاب اضافة اعلان



زلزال عنيف في المغرب



وأوضحت الوزارة في بيانها: "إلى حدود الساعة العاشرة مساء السبت، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2012 شخصا، وعدد الجرحى 2059، حالة 1404 منهم خطيرة".وتتركز غالبية الوفيات في إقليمي الحوز (1293) وتارودانت (452) الأكثر تضررا جنوبي مراكش.وأشار البيان إلى أن السلطات "تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين والجرحى، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة".وضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز ومراكش.وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.