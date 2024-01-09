الثلاثاء، 27 جمادى الثانية 1445 ، 09 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

حريق هائل يلتهم مصنعاً كبيراً في إيران وسقوط عدد من المصابين

zSmanf0U
حريق مصنع في إيران
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
اندلع حريق هائل، اليوم الثلاثاء، في مصنع كبير في بلدة بوسط إيران، مما أدى إلى انفجار أسفر عن عدة إصابات، حسبما أفادت وكالة أنباء إرنا الإيرانية الرسمية.اضافة اعلان

حريق يدمر مصنع إيراني



ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، اليوم، فقد تم نقل 23 من المصابين في الحادث الذي وقع في بلدة فرديس بإقليم البرز لتلقي الرعاية الطبية.

وبالأمس، وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة اندلاع حريق في جزيرة قشم جنوب إيران.

حريق سفن للحرس الثوري:


 وبحسب ما تم تداوله فقد أتى الحريق على 16 سفينة تابعة للحرس الثوري بينها سفينة استطلاع، إثر انفجار غامض وقع مكان الحادث.

وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عدة سفن مشتعلة، ودخان كثيف يتصاعد من بسبب الحريق.

وأفادت وسائل إعلام أنه  تم الإبلاغ مساء أمس الأحد عن انفجار غامض في القاعدة البحرية للحرس الثوري الإيراني في جزيرة قشم.

وأوضحت أن الحريق تسبب في  تضرر 16 سفينة تقل عسكريين متجهين للحوثيين في اليمن.

انفجارات بالتزامن مع مقتل قاسم سليماني:


وقبل أيام أسفرت حصيلة وقوع انفجارين وقعا قرب قبر قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في مصرع 188 قتيلا، بحسب مدير الطوارئ الإيراني.

وقد وقع الانفجاران بالتزامن مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتل قاسم سليماني بسبب ضربة جوية أميركية في العراق.

وصرح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حينها أن "الانتقام ممن يقفون خلف الهجوم الإرهابي في كرمان حتمي وقطعي".

اقرأ أيضا

السلطات الأمريكية تكشف تفاصيل اصطدام سيارة ببوابة البيت الأبيض

657 حادثة إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة عام 2023

انفجار ضخم في فندق بولاية أمريكية وإصابة 11 شخصا

وفاة وإصابة 33 طفلا في حريق بمستشفى جنوب العراق

وصل لـ 7 ريختر.. 3 دول تتعرض لزلازل خلال 24 ساعة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حريق 11:41 م الإثنين، 08 يناير 2024

حريق ضخم يطال 16 سفينة للحرس الثوري الإيراني.. ماذا يحدث؟

علم المملكة 10:24 م الأربعاء، 03 يناير 2024

الخارجية: المملكة تدين التفجيرات الإرهابية في إيران

الشرطة في إيران 7:21 م الأربعاء، 03 يناير 2024

القصة الكاملة لانفجاري إيران: "تفجير حقيبتين عن بعد وارتفاع الضحايا لـ188 قتيلا"

انفجار إيرغان 5:45 م الأربعاء، 03 يناير 2024

إيران.. ارتفاع حصيلة قتلى انفجاري كرمان إلى 103 وإصابة أكثر من 171

اقرأ أيضا

حريق
11:41 م الإثنين، 08 يناير 2024

حريق ضخم يطال 16 سفينة للحرس الثوري الإيراني.. ماذا يحدث؟

العمالة المنزلية
10:22 م الإثنين، 08 يناير 2024

قرار مفاجيء من الداخلية الكويتية بشأن تكلفة تذاكر استقدام العاملة المنزلية

الجثامين الموتى جثة
6:31 م الإثنين، 08 يناير 2024

هزت مواقع التواصل.. شاب ينهي حياة شقيقه بطريقة بشعة في دولة عربية

جواز السفر الجديد
6:17 م الإثنين، 08 يناير 2024

تعرف على ترتيب جواز السفر السعودي بين الأقوى عربياً وعالمياً

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب مواطن
6:02 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. توجيه مهم من حساب المواطن لحاملي بطاقات التنقل

WhatsApp Image 2024-01-09 at 4.38.33 PM
5:42 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

19 متنزها وحديقة بعرعر لقضاء إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني.. تعرف على أفضل 7 منها

حديقة الملك فهد
4:55 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

أهم 10 منتزهات في عسير.. أيقونة الطبيعة والتاريخ تنتظر زوارها (صور)

GDZn6TeXcAEq1WH
3:33 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء و17 قرارًا مهمًا

رواتب المواطنين
1:02 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. موعد إيداع دعم حساب المواطن لشهر يناير وطريقة الاستعلام عن الأهلية

وزير الحج
12:17 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

وزير الحج يعلن عن جوائز مالية لأفضل 3 مشاريع ريادية لخدمة ضيوف الرحمن (فيديو)