حريق ضخم في إيران.. عشرات القتلى والجرحى

أ أ

قُتل 32 شخصًا على الأقل، اليوم الجمعة، في حريق كبير اندلع في مركز لإعادة تأهيل مدمني مخدّرات في شمالي إيران.

ونقل موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية عن نائب رئيس المنطقة قوله إنّ "32 (شخصًا) قتلوا ونُقل 12 آخرون إلى المستشفى بعدما اندلع حريق في مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدّرات في مدينة لنغرود"، الواقعة في محافظة غيلان شمال طهران. اضافة اعلان

وأضاف أنّ "16 شخصًا أصيبوا بجروح، بينهم أربعة بحالة خطرة".





مشاهد الحريق



حريق سابق



ونشرت وكالة "إيسنا" لقطات للحريق الذي أضاء لهبه السماء ليلاً، بينما تصاعدت أعمدة الدخان في الأجواء، فيما أظهرت مشاهد أخرى عناصر فرق الإطفاء والمسعفين يعملون أمام مبنى محترق لحقت به أضرار جسيمة.وأفاد مسؤول السلطة القضائية في المحافظة إسماعيل صادقي في حصيلة سابقة عن مقتل 27 شخصًا ونقل 12 آخرين إلى المستشفى، حسبما ما نقل عنه موقع "ميزان أونلاين".وقال صادقي إنّ هناك تحقيقًا "جاريًا"، حسبما نقل عنه موقع "ميزان"، الذي أشار إلى أنّ المركز يستوعب ما يصل إلى نحو 40 شخصًا.وفي أغسطس الماضي، اندلع حريق في البازار الكبير في طهران، ما أدى إلى تضرّر الكثير من المتاجر من دون أن يتسبّب في وقوع إصابات.وفي يناير 2017، أدى حريق في مركز للتسوّق في طهران إلى مقتل 22 شخصًا على الأقل، بينهم 16 من عناصر الإطفاء.