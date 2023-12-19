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حرب غزة.. أكثر من ربع مليون نازح أصيبوا بالأمراض المعدية

غارات اسرائيل
الحرب في غزة
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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن أكثر من ربع مليون نازح فلسطيني في قطاع غزة في مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أصيبوا بالأمراض المعدية.اضافة اعلان

حرب غزة

وذلك بسبب حالة الاكتظاظ الشديدة في 156 مركز إيواء يقيم فيها نحو مليون ونصف المليون نازح فلسطيني في القطاع.
 وأوضحت وزارة الصحة، أن كارثة صحية تحدث في مراكز الإيواء بسبب حالة الاكتظاظ، وانعدام سبل الحياة الإنسانية.

أمراض سببتها حرب غزة

لافتة أن مئات الجرحى والمرضى قد فارقوا الحياة، لعدم توفر العلاج والغذاء والمستشفيات التي توقف 22 منها، بسبب القصف الإسرائيلي، وتدميرها بشكل كلي.
 وأشارت إلى أن تقارير صحية لمستشفيات قطاع غزة سجلت نحو 190 ألف نازح أصيبوا بأمراض الجهاز التنفسي في مراكز الإيواء.

حلول الشتاء وانعدام سبل التدفئة في مراكز الإيواء

ويعود ذلك بسبب حالة البرد وحلول فصل الشتاء، وانعدام سبل التدفئة في مراكز الإيواء، التي يقيم في المركز الواحد فيها نحو 14 ألف نازح، ممن احتموا بتلك المراكز من القصف الإسرائيلي المستمر لليوم 74 على التوالي.

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