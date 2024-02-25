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كشفت السلطات في أستراليا، أن الأجهزة المعنية تكافح حرائق ضخمة شبّت في الغابات والتهمت عددًا من المنازل.





حرائق الغابات تلتهم عددًا من المنازل في أستراليا



استنفار ألف رجل إطفاء مع 50 طائرة



أكثر من 2000 شخص يغادرون البلدات الغربية



وأوضحت حسب "أ ف ب"، أن الحرائق أدت إلى نفوق ماشية وتدمير ممتلكات وأجبرت أكثر من ألفي شخص على مغادرة البلدات الغربية.وأضاف أن مالا يقل عن ألف من رجال الإطفاء تدعمهم أكثر من 50 طائرة، يكافحون الحرائق منذ اندلاعها.ومنذ أيام، اندلعت حرائق الغابات في ولاية فيكتوريا دمرت عددًا من المنازل، ونبهت السلطات بأن الحرارة "الشديدة" قد تؤدي إلى تأجيج الحرائق وزيادة اشتعالها.وأشارت إلى أن حرائق الغابات أدت إلى نفوق ماشية وتدمير ممتلكات وأجبرت أكثر من 2000 شخص على مغادرة البلدات الغربية والتوجه إلى مدينة بالارات على بعد 95 كيلومتراً غرب ملبورن عاصمة الولاية.وحسب هيئة الطوارئ بالولاية، فقد اندلع أكثر من 15 حريق غابات في ولاية فيكتوريا.ويأتي هذا في وقت تعاني فيه أستراليا ظاهرة النينو المناخية التي ترتبط عادة بحرائق غابات وأعاصير وجفاف.