الأحد، 15 شعبان 1445 ، 25 فبراير 2024

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حرائق الغابات تلتهم عددًا من المنازل في أستراليا

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حرائق الغابات
أ أ
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كشفت السلطات في أستراليا، أن الأجهزة المعنية تكافح حرائق ضخمة شبّت في الغابات والتهمت عددًا من المنازل.

حرائق الغابات تلتهم عددًا من المنازل في أستراليااضافة اعلان

وأوضحت حسب "أ ف ب"، أن الحرائق أدت إلى نفوق ماشية وتدمير ممتلكات وأجبرت أكثر من ألفي شخص على مغادرة البلدات الغربية.

استنفار ألف رجل إطفاء مع 50 طائرة

وأضاف أن مالا يقل عن ألف من رجال الإطفاء تدعمهم أكثر من 50 طائرة، يكافحون الحرائق منذ اندلاعها.


ومنذ أيام، اندلعت حرائق الغابات في ولاية فيكتوريا دمرت عددًا من المنازل، ونبهت السلطات بأن الحرارة "الشديدة" قد تؤدي إلى تأجيج الحرائق وزيادة اشتعالها.

أكثر من 2000 شخص يغادرون  البلدات الغربية

وأشارت إلى أن حرائق الغابات أدت إلى نفوق ماشية وتدمير ممتلكات وأجبرت أكثر من 2000 شخص على مغادرة البلدات الغربية والتوجه إلى مدينة بالارات على بعد 95 كيلومتراً غرب ملبورن عاصمة الولاية.
وحسب هيئة الطوارئ بالولاية، فقد اندلع أكثر من 15 حريق غابات في ولاية فيكتوريا.
ويأتي هذا في وقت تعاني فيه أستراليا ظاهرة النينو المناخية التي ترتبط عادة بحرائق غابات وأعاصير وجفاف.

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