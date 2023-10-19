الخميس، 04 ربيع الثاني 1445 ، 19 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

حبس 7 قضاه و3 رجال أعمال في قضية الرشوة الكبرى في الكويت

محكمة التمييز الكويتية
محكمة التمييز الكويتية
أ أ
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‏أصدرت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الخميس، حكمها بقضية رشوة عدد من القضاة والتزوير في مستندات رسمية وقضائية وغسل الأموال.اضافة اعلان


تأييد حبس عدد من القضاة السابقين

وقد أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف بحبس عدد من القضاة السابقين ورجال الأعمال المتهمين فيها.


7 قضاة و3 رجال أعمال ومحامي

وكانت محكمة الاستئناف قد أدانت سبعة قضاة وثلاثة رجال أعمال بالحبس والتغريم ورابعًا بالامتناع عن عقابه، ومحاميًا بالحبس والتغريم.


براءة قاضي ورجل أعمال و5 موظفين

كما قررت المحكمة الامتناع عن عقاب محامية ومدير مكتب محام، وعقاب موظف بالحبس والغرامة وثلاثة آخرين بالامتناع، فيما برأت قاضيًا وحيدًا ورجل أعمال و5 موظفين.

 

طلبات النيابة العامة

وكانت النيابة العامة في الكويت قد طالبت محكمة التمييز بتأييد الأحكام الصادرة ضد قضاة وآخرين، أدينوا بالرشوة والتزوير وغسل الأموال في قضية شبكة المواطن الإيراني فؤاد صالحي لتبييض الأموال.
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بالحبس بحق متهمين في قضية شبكة غسل الأموال التي يديرها المتهم الإيراني فؤاد صالحي.

 

الحكم بـ 7 سنوات حبس 

وخففت أحكامًا بالحبس من 10 سنوات إلى 7 سنوات بحق آخرين، كما ألغت إدانات بحق البعض واكتفت بالامتناع عن عقابهم.
وقضت بتشديد الحبس بحق 7 قضاة من 7 سنوات إلى 15 سنة وعزلهم من الوظيفة ومصادرة سيارات منهم تلقوها كهدايا، في حين قضت ببراءة قاض واحد.

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