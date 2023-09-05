حبات البرد تتساقط بكثافة على منازل الأمريكيين في مينيسوتا

كميات من الثلوج:



حبات البرد:



حرائق منتشرة:



وثق مقطع فيديو تساقط مكثف لحبات البرد على منازل الأمريكيين في ولاية مينيسوتا الأميركية.وأظهر الفيديو وجود كميات ضخمة من الثلوج تتساقط بكثافة على الطرقات والأماكن في منظر جمالي بديع.وتشهد الولايات المتحدة طقسا متقلبا ما بين الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والانخفاض المفاجئ والثلوج والأمطار.وسقطت حبات البرد الكثيفة على المنازل والطرقات أيضا، فيما تعذر تنقل الأمريكيين في الأماكن التي يذهبون إليها.في المقابل، وفي بعض الأماكن الأخرى هناك حرائق مستعرة في أمريكا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى.ويرجع السبب الأساسي في هذه الحرائق إلى موجة الطقس الحار التي تعيشها دول أوروبية عدة في هذه الآونة.