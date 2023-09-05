الثلاثاء، 20 صفر 1445 ، 05 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

فيديو

حبات البرد تتساقط بكثافة على منازل الأمريكيين في مينيسوتا

WhatsApp Image 2023-09-05 at 12.03.23 AM
حبات البرد المتساقطة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
وثق مقطع فيديو تساقط مكثف لحبات البرد على منازل الأمريكيين في ولاية مينيسوتا الأميركية.

كميات من الثلوج:

وأظهر الفيديو وجود كميات ضخمة من الثلوج تتساقط بكثافة على الطرقات والأماكن في منظر جمالي بديع.

وتشهد الولايات المتحدة طقسا متقلبا ما بين الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والانخفاض المفاجئ والثلوج والأمطار.

حبات البرد:


وسقطت حبات البرد الكثيفة على المنازل والطرقات أيضا، فيما تعذر تنقل الأمريكيين في الأماكن التي يذهبون إليها.

في المقابل، وفي بعض الأماكن الأخرى هناك حرائق مستعرة في أمريكا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى.

حرائق منتشرة:

ويرجع السبب الأساسي في هذه الحرائق إلى موجة الطقس الحار التي تعيشها دول أوروبية عدة في هذه الآونة.






اقرأ أيضا

مشهد مروع.. سقوط خزان وقود خاص بمقاتلة تركية في موقف سيارات

فرنسا من الداخل.. إنهاء حياة امرأة على يد زوجها كل 3 أيام

تجدد الاشتباكات في مدينة مالمو السويدية بعد حرق نسخة من القرآن

مصرع 7 أشخاص وإلغاء رحلات القطار بسبب السيول في دولة عربية (صور)

حكم عراقي بعدم دستورية التصديق على اتفاقية مع الكويت.. ما الأمر؟

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

سفارة الكويت
6:05 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

بيان تحذيري عاجل من سفارة الكويت بالمملكة لمواطنيها.. ما الأمر؟

الرئيس الإيراني
4:25 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

الرئيس الإيراني يدعو لاستخدام الإمكانات المتوفرة لتطوير التعاون مع المملكة

تحطم مروحية
2:44 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

تحطم مروحية للقوات البحرية الباكستانية ومقتل طاقمها

مفوضية شؤون اللاجئين
2:35 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

مفوضية اللاجئين الأممية: نسعى لجمع أكثر من مليار دولار للسودان

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

هيئة تقويم التعليم والتدريب
11:12 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بشرى لهؤلاء.. يمكنكم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بهذه الخطوات

أهم 10
10:10 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. شقق سكنية بـ "القسط الميسر" ومصير الدعم الإضافي في حساب المواطن

الضمان الاجتماعي المطور
10:02 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

تعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له

زلزال
9:20 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بيان من سفارة المملكة في اليابان عقب الزلزال الأخير

التأمين على سيارتك
8:59 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

الثالثة مفاجأة.. 5 معلومات إذا أخفيت إحداها يسقط التأمين على سيارتك

حساب المواطن
8:03 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

قبل أيام من صرف الدفعة 70.. حساب المواطن يكشف مصير الدعم الإضافي