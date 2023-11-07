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حالة مناخية استثنائية.. فيضانات عارمة تجتاح دولة أوروبية (فيديو)

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فيضانات فرنسا
أ أ
اجتاحت فيضانات عارمة، عشرات البلدات في شمال فرنسا، حيث تسببت في قطع الطرق واستخدم السكان القوارب في التنقل.

وأعلنت السلطات الفرنسة، وضع نهري الآه والليان في حالة تأهب باللون الأحمر بسبب الفيضانات التي ضربت منطقة باه دو كاليه (Pas de Calais) شمالا بعد هطول أمطار غزيرة في الأيام الماضية.اضافة اعلان

وقوع حالات إصابة


وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر موقع "اكس" إصابة 7 أشخاص دون المزيد من التفاصيل.

وأشار دارمانان إلى تعبئة أكثر من 1500 عنصر إطفاء في المنطقة.

وأضاف أنه في أعقاب العاصفة "سياران" الأسبوع الماضي، "أثرت" الفيضانات على حوالي 60 بلدية وتسببت في أضرار "كبيرة"، مضيفة أنه تم إغلاق عشرات المدارس.

استمرار حالة التأهب


ووصفت الهيئة الرسمية لمراقبة فيضانات الأنهار ما حصل الثلاثاء بأنه فيضانات "استثنائية" وحالة مناخية نادرة في البلاد.

وأكدت السلطات الفرنسية أن حالة التأهب باللون الأحمر ستستمر حتى مساء يوم غد الأربعاء.

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