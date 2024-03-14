حادث جديد لـ"بوينج".. هبوط مُفاجئ لطائرة تقل 249 راكبًا بلوس أنجلوس

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شهد مطار لوس أنجلوس هبوطًا مفاجئًا لطائرة تقل 249 راكبًا، وذلك في حادث جديد يضاف إلى سجل الحوادث المقلقة التي تعرضت لها شركة بوينج الأمريكية بالفترة الأخيرة.





هبوط مُفاجئ لطائرة تقل 249 راكبًا بلوس أنجلوس



سلسلة من المشاكل



حوادث متكررة تدق ناقوس الخطر



وحسب "ديلي ميل"، فقد اضطرت طائرة بوينج 777 التي تقل 249 شخصًا إلى الهبوط اضطراريًا في مطار لوس أنجلوس الدولي بعد مشكلة ميكانيكية في واجهتها.فيما تمكن جميع الركاب وطاقم الطائرة من النزول دون ضرر، من الرحلة AA 345 القادمة من دالاس فورت وورث قبل أن تهبط في لوس أنجلوس.ووفق مراقبين، فإن هذه الواقعة هي الأحدث في سلسلة من المشاكل التي واجهتها الشركة الشهيرة والتي أثارت القلق عالميًا حول معايير السلامة التي تعاني منها طائرات بوينج.وخلال الأشهر الماضية، تعرضت الشركة لعدة حوادث دقت ناقوس الخطر في عالم الطيران، من انفصال باب مقصورة طائرة أو تعطل محرك طائرة أخرى بعيد الإقلاع، بل حتى سقوط إطار إحدى الطائرات أثناء تحليقها في الجو، فضلا عن أعطال فنية متتالية شكلت صفعات قوية لعملاق صناعة الطائرات، ودفعت أسهمه إلى تسجيل خسارات مؤلمة مؤخرًا.