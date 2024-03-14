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حادث جديد لـ"بوينج".. هبوط مُفاجئ لطائرة تقل 249 راكبًا بلوس أنجلوس

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هبوط مفاجئ لطائرة بوينج
أ أ
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شهد مطار لوس أنجلوس هبوطًا مفاجئًا لطائرة تقل 249 راكبًا، وذلك في حادث جديد يضاف إلى سجل الحوادث المقلقة التي تعرضت لها شركة بوينج الأمريكية بالفترة الأخيرة.اضافة اعلان

هبوط مُفاجئ لطائرة تقل 249 راكبًا بلوس أنجلوس

وحسب "ديلي ميل"، فقد اضطرت طائرة بوينج 777 التي تقل 249 شخصًا إلى الهبوط اضطراريًا في مطار لوس أنجلوس الدولي بعد مشكلة ميكانيكية في واجهتها.
فيما تمكن جميع الركاب وطاقم الطائرة من النزول دون ضرر، من الرحلة AA 345 القادمة من دالاس فورت وورث قبل أن تهبط في لوس أنجلوس.

سلسلة من المشاكل

ووفق مراقبين، فإن هذه الواقعة هي الأحدث في سلسلة من المشاكل التي واجهتها الشركة الشهيرة والتي أثارت القلق عالميًا حول معايير السلامة التي تعاني منها طائرات بوينج.

حوادث متكررة تدق ناقوس الخطر

وخلال الأشهر الماضية، تعرضت الشركة لعدة حوادث دقت ناقوس الخطر في عالم الطيران، من انفصال باب مقصورة طائرة أو تعطل محرك طائرة أخرى بعيد الإقلاع، بل حتى سقوط إطار إحدى الطائرات أثناء تحليقها في الجو، فضلا عن أعطال فنية متتالية شكلت صفعات قوية لعملاق صناعة الطائرات، ودفعت أسهمه إلى تسجيل خسارات مؤلمة مؤخرًا.

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