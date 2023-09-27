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صحيفة تواصل الالكترونية

جريمة قتل مروعة داخل حرم جامعة القاهرة.. التفاصيل

موقع الجريمة
موقع الجريمة داخل كلية الآثار
أ أ
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أطلق موظف النار على زميلته داخل حرم جامعة القاهرة فأرداها قتيلة على الفور وهرب من المكان، فيما تكثف الشرطة جهودها لضبطه.اضافة اعلان
ووفق سجلات مديرية أمن الجيزة، بتلقي بلاغ من إدارة الجامعة بقيام موظف بإطلاق النار على زميلته، خلال تواجدهما بمقر عملهما داخل الحرم الجامعي.


مبنى رعاية الشباب في كلية الآثار

وقال مصدر أمني وفقا لـ "سكاي نيوز عربية"، إنه "بانتقال رجال الشرطة والنيابة تبين أن الجريمة وقعت في مبنى رعاية الشباب التابع لكلية الآثار داخل جامعة القاهرة".
وأشار المصدر إلى أن "شهود العيان من الموظفين في مبنى رعاية الشباب بكلية الآثار، أفادوا أنهم فوجئوا بالمتهم الذي يعمل في الأصل بكلية أخرى.


قتل الموظفة وفر هارباً

يدخل عليهم ويشهر سلاحا ناريا أطلق منه الرصاصة تجاه الموظفة خلال جلوسها على مكتبها، وسط ذهول الجميع، وفر هاربا من المكان".
وأضاف المصدر، أنه تم تشكيل فريق بحث لتتبع خط سير المتهم وشبكة علاقاته من أجل القبض عليه وتقديمه للعدالة، ولكشف ملابسات الحادث وأسبابه.
وأشار إلى أنه من خلال استجواب شهود الواقعة وزملاء الضحية والمهاجم، فالمعلومات تشير إلى أن الضحية كانت تعرف المتهم جيدا، وأنه ذهب من قبل للقائها في مكتبها أكثر من مرة.


كشف التفاصيل المرتبطة بالحادث

ووفق المصدر، فإن فريق البحث وكذلك النيابة العامة ما زالوا يفحصون ويسألون كل من لهم علاقة بالطرفين، للوصول لكل ما يحيط بالحادث من تفاصيل.
ونوه إلى أن النيابة أمرت بنقل جثمان المجني عليها للتشريح بمعرفة الطب الشرعي، لاستكمال التحقيقات.

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