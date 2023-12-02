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ثلوج كثيفة تشل حركة الطيران والسكك الحديدية في دولة أوروبية

ثلوج ألمانيا
ثلوج ألمانيا
أ أ
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تسبّب تساقط الثلوج بكثافة، اليوم السبت، في بافاريا بجنوب ألمانيا بشلّ الحركة وخصوصا في عاصمة المقاطعة ميونيخ حيث تعطلت حركة الطيران والسكك الحديد .
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تساقط الثلوج بكثافة


وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن أكثر من 40 سنتمتراً من الثلوج تساقطت في ميونيخ خلال ليل الجمعة السبت، حيث علق المطار رحلاته حتى الساعة 05,00 بتوقيت غرينتش من صباح الأحد حيث تأثرت 760 رحلة جوية.
 ودعت السلطات السكان إلى البقاء في منازلهم حفاظاً على سلامتهم.

تحذير للسكان


كما نصحت شرطة المدينة خصوصاً "بتجنب التنقل غير الضروري وبعدم استخدام السيارة إلا للضرورة القصوى"، بسبب "تساقط الثلوج بكثافة استثنائية".
 وأفادت شركة السكك الحديد "دويتشه بأن" أن محطة ميونيخ المركزية غير قادرة على العمل حاليا وقد تعطلت حركة سكك الحديد على نطاق واسع.

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