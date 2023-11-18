توقف مفاجئ في خدمات الإنترنت بإيران

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أعلنت إعلام رسمية إيرانية، انقطاع واسع النطاق لشبكة الانترنت في إيران، فيما أشارت الى صعوبة في الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي.





انقطاع الإنترنت: اضافة اعلان



وبحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، فإن "انقطاع الإنترنت الذي تم الإبلاغ عنه قبل ساعة في بعض مناطق البلاد، خاصة في طهران، يجري حله".





وأضافت الوكالة أن المشكلة في بعض شركات مزودي الإنترنت، وخاصة السبب الدائم لهذه المشكلة، كانت مؤقتة.



توقف بعض الشبكات:



