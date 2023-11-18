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توقف مفاجئ في خدمات الإنترنت بإيران

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انقطاع الإنترنت
أ أ
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أعلنت إعلام رسمية إيرانية، انقطاع واسع النطاق لشبكة الانترنت في إيران، فيما أشارت الى صعوبة في الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي.

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وبحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، فإن "انقطاع الإنترنت الذي تم الإبلاغ عنه قبل ساعة في بعض مناطق البلاد، خاصة في طهران، يجري حله".

وأضافت الوكالة أن المشكلة في بعض شركات مزودي الإنترنت، وخاصة السبب الدائم لهذه المشكلة، كانت مؤقتة.

توقف بعض الشبكات:


وفي سياق متصل، قالت وكالة أنباء الطلبة الإصلاحية "إيسنا"، إن نشاط بعض الشبكات الاجتماعية "توقف".

وبحسب وسائل اعلام إيرانية، فإن شبكة الإنترنت في هذا البلد تعاني من انقطاع شديد وبطء، ونشأت هذه الحالة منذ حوالي الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي ولم تعلق وزارة الاتصالات حتى الآن في هذه الحالة.


برامج تجاوز الحجب:


ويجد الإيرانيون صعوبة في الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وواتساب وانستغرام وتلغرام، حيث يضطروا إلى استخدام برامج تجاوز الحجب والتي تُعرف بـ “VPN”،


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