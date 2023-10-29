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توقعات جديدة.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير: خذوا حذركم

عالم الزلازل الهولندي
العالم الهولندي
أ أ
بين الحين والآخر يحذر العالم الهولندي من توقعات بشأن حدوث زلازل، حيث حذر فرانك هوغربيتس، من تقارب قادم لما لا يقل عن 5 اقترانات كوكبية.

عالم الزلازل الهولندي:

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وأوضح  هوغربيتس أن الاقترانات الكوكبية بدأت أول أمس الجمعة وتستمر إلى غد  الإثنين 30 أكتوبر.

وكتب هوغربيتس، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، أن الاقتران الرباعي الذي يضم المريخ وعطارد والأرض والمشتري، في خط مستقيم تقريبًا في تلك الفترة التي حددها.

عطارد والمريخ:



وأضاف هوغربيتس، أن القمر أيضا يقترن مع المشتري وعطارد والمريخ والشمس، منوها أن ذلك "يحدث في وقت قصير جدًا، وهذا ما يجعل الأمر بالغ الأهمية".

وتابع قائلا: سيتم توليد تيارات كهرومغناطيسية قوية جدًا من خلال هندسة الكواكب والقمر، مما قد ينتج عنه نشاط زلزالي كبير حقًا.

توقعات بموعد الزلزال:



وأوضح العالم الهولندي أنه يوم 31 أكتوبر بالتحديد، إلا أنه قال إن توقعاته قد تتقدم أو تتأخر بمقدار يوم.

وواصل في حديثه: "نحن لا نعرف بالضبط متى ستحدث زلازل أكبر بسبب هذه الهندسة، لكنني أتوقع حوالي 31 من الشهر، أكثر أو أقل يومًا واحدًا.لكن توقعوا نشاطًا زلزاليًا كبيرا".

كما أشار إلى  أن ننتظر ونرى كيف تستجيب الأرض.. هذا أسبوع مثير للاهتمام للغاية..كونوا في حالة تأهب .

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