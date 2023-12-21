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توجيه مهم من حساب المواطن للمطلقة حالة استلام الزوج الدعم الشهري

حساب المواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خمة المستفيدين مع استفسار من قبل مواطنة،  تتساءل فيه عن كيفية حصولها على الدعم الشهري بعد طلاقها.


حصول المطلقة على دعم المواطن:

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وكان حساب خدمة المستفيدين قد تنلقى استفسارا من مواطنة تقول فيه : "  لو سمحت كيف الغي حساب المواطن طلقني زوجي والى الحين يستلم".

وجاء الرد بالقول :" في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى" مطلقة "بإمكانك التسجيل وإضافة التابعين و إرفاق المستندات المطلوبة "صك ولاية أو إثبات احتضان".

تسجيل أبناء الزوجة الأجنبية في حساب المواطن:



كما أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار بشأن كيفية تسجيل الأبناء من زوجة أجنبية ، عندما يكون الأب مسجونا.

وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا يقول فيه صاحبه :" مواطن مسجون وزوجته أجنبية وعندها منه طفلان.. كيف يتم تسجيلهم بحساب المواطن؟".

وجاء الرد على الاستفسار بالقول : " بإمكان أكبر الأبناء التسجيل وإضافة الأم وبقية الأبناء كتابعين ولا يتم إضافة رب الأسرة "الأب" ولابد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة ، وفي حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان "أكبر الأبناء" رفع طلب برقم هويته من خلال الرابط : http://urv.ca.gov.sa/urv ، نسعد بخدمتك ".

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