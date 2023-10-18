تهديد بوجود قنبلة يوقف الرحلات بمطار مانشستر ببريطانيا

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قالت وسائل اعلام بريطانية إنه تم وقف الرحلات في مطار مانشستر أحد أكثر المطارات ازدحاما في المملكة المتحدة، بعد تهديد بوجود قنبلة على رحلة تابعة لشركة طيران الإمارات قادمة من دبي. اضافة اعلان



طائرة إيرباص



وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن "طائرة إيرباص A380 "سوبر جامبو" التابعة لشركة الطيران هبطت متأخرة بضع دقائق في تمام الساعة 7.21 مساء يوم أمس الثلاثاء بعد رحلة عادية قادمة من الإمارات العربية المتحدة".





وفي الوقت نفسه، "تم إبلاغ شرطة مانشستر برسالة بريد إلكتروني تدعي وجود طرد مشبوه على متن الطائرة".



احتجاز الطائرة



وقال متحدث باسم الشرطة: "هبطت الطائرة في مطار مانشستر وتم احتجازها لمزيد من التقييم".





وبينما كانت الطائرة محتجزة في ساحة انتظار الطائرات، توقفت أنشطة المطار، حيث تم تحويل ثلاث رحلات قادمة إلى المطارات القريبة.

