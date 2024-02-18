تنبيه عاجل.. سقوط قمر صناعي عملاق على الأرض الأسبوع المقبل

أ أ

توقع مركز الفلك الدولي، سقوط قمر صناعي كبير على الأرض يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 من فبراير.





تحذير من سقوط قمر صناعي على الأرض



القمر الصناعي سيكون خارجًا عن السيطرة



القمر الصناعي لا يسقط كقطعة واحدة



وحسب صحيفة "البيان"، فإن القمر هو قمر صناعي أوروبي يسمى ERS-2، كان قد أطلق يوم 21 من إبريل 1995، ويستخدم لأغراض الاستشعار عن بعد.وفي 04 يوليو 2011، خرج القمر من الخدمة حيث انتهى عمره الافتراضي، وظل يسبح في الفضاء منذ ذلك الحين.وفي يوليو وأغسطس 2011، استخدمت وكالة الفضاء الأوروبية الوقود المتبقي لإجراء 66 عملية إعادة توجيه لتخفيض مداره من ارتفاع 785 كلم إلى 573 كلم، وذلك لتقليل فرص الاصطدام بأقمار صناعية أخرى، مشيراً إلى أنه لولا تخفيض المدار لبقي القمر في الفضاء لمدة 100 أو 200 عام أخرى.وحسب الخبراءـ فإن سقوط القمر الصناعي سيكون خارجًا عن السيطرة، ومن المتوقع أن يكون وقت السقوط عند الساعة 12:10 ظهرًا بتوقيت جرينتش، بخطأ مقداره زائد ناقص 27 ساعة.ومن المتوقع أن يقل مقدار هذا الخطأ الكبير كلما اقتربنا من موعد السقوط، ولكن حتى قبل السقوط بساعتين فإنه لا يمكن معرفة مكان وموعد سقوطه بالضبط، ولكن ستكون هناك مناطق معينة مرشحة لأن يسقط القمر الصناعي فوقها.يذكر أن القمر الصناعي لا يسقط كقطعة واحدة على الأرض، فعند دخوله للغلاف الجوي الأرضي فإن الحرارة الشديدة بسبب الاحتكاك تعمل على تفكيك القمر وحرق أجزاء كبيرة منه.وفي العادة يصل إلى الأرض ما نسبته 20 إلى 40% من الكتلة الأولية، وعادة تصمد بعض القطع وتتمكن من الوصول إلى الأرض.ووفق مراقبين، فإن نسبة أن يشكل هذا السقوط خطرًا مباشرًا على حياة الأشخاص أو المنشآت هو ضئيل جدًا.