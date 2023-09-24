تناول "الاسلاموفوبيا" في مؤتمر دولي في جامعة جورج تاون بقطر

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تعتزم جامعة جورجتاون في قطر توضيح العديد من المفاهيم الخاطئة والتقليدية عن الإسلام، مع خبراء وأكاديميين، لوضع هذه ظاهرة الإسلاموفوبيا على طاولة التشريح. اضافة اعلان

ويأتي المؤتمر في ظل تنامى ظاهرة الإسلاموفوبيا على المستوى العالمي، ومع الخلط بين ما يمثل الإسلام وتيارات أخرى محسوبة اسما على الإسلام،



الممارسات العالمية





جامعة جورجتاون





تسهيل فهم الحقائق





مشاركة متميزة



ويعقد المؤتمر الدولي على مدار يومين في 30 سبتمبر الحالي والأول من أكتوبر، في العاصمة الدوحة بعنوان "التاريخ والممارسات العالمية". وفقا لـ "عكاظ".ويجمع المؤتمر المفتوح لعموم الجمهور مجموعة متنوّعة من المهنيين، والأكاديميين، والمسؤولين الحكوميين، لاستكشاف الأبعاد العالمية، والسياسية التي تدفع باتجاه ممارسات الإسلاموفوبيا.وينظم المؤتمر أعضاء هيئة التدريس بجامعة جورجتاون في قطر، وهم كل من الأستاذ المشارك في قسم الثقافة والسياسة الدكتور فرات أورك، والأستاذان المشاركان في مادة التاريخ الدكتورة كارين والثر، والدكتور عبدالله العريان.وقال الدكتور عبدالله العريان، "لقد أصبحت الإسلاموفوبيا قضية بارزة في الخطاب العام على مدى العقد الماضي، ويُعتبر فهم الأصول التاريخية والروابط العالمية لهذه الظاهرة أمراً بالغ الأهمية".ونوه الدكتور فيرات أورك على أن المؤتمر، يهدف إلى تسهيل فهم تلك الحقائق من خلال دعوة خبراء في مجالات متعددة ومن مناطق مختلفة، أضافة إلى مشاركة الجمهور في الحوار.وتبدأ أعمال المؤتمر بكلمة رئيسية يلقيها الناشط والدبلوماسي الجنوب أفريقي المرموق ومؤسس «مؤسسة العالم للجميع» السفير إبراهيم رسول، وكانت لدعوته القائمة على أساس ديني دور فعّال في تعزيز التعاون العالمي ما بين الأديان والثقافات.ويشارك الباحث الأكاديمي المتميز، أستاذ الدين والشؤون الدولية والدراسات الإسلامية بالجامعة جورجتاون في واشنطن الدكتور جون إسبوزيتو في المؤتمر.وتشارك المستشارة السياسية السابقة لشؤون المسلمين في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، داليا مجاهد أفكارها وتحليلاتها حول تداعيات الإسلاموفوبيا.