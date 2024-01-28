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تمتلك أجهزة متصلة بالأقمار الاصطناعية.. الإطاحة بعصابة دولية لتهريب المخدرات في دولة عربية

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المضبوطات
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نجحت القوات الأمنية في المغرب من الإطاحة بشبكة مخدرات دولية تمتلك أجهزة حديثة وقوارب مطاطية استخدمتها في تهريب كمية ضخمة من المخدرات.

عصابة مخدرات دولية بالمغرب:اضافة اعلان

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "هسبريس" المغربية، فقد تمكنت عناصر الأمن بمدينة العيون، من إحباط محاولة تهريب طن و381 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأوضحت أنه تم توقيف شخص يبلغ من العمر 47 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

وعقب تفتيش منزل المشتبه به، تم العثور داخل منزل على كمية مخدرات وزنها طنا و381 كيلوغراما.
أيضا تم حجز سيارة رباعية الدفع وجهاز اتصال عبر الأقمار الاصطناعية وثلاثة قوارب مطاطية يشتبه في استعمالها في تنفيذ عمليات التهريب الدولي.

وأوضحت الصحيفة أنه تم إخضاع المشتبه فيه، وفق البلاغ، للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية.

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