تقلبات جوية وأمطار.. تحذيرات من نشاط السحب الرعدية وتعمق المُنخفض العلوي بالمملكة

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حذر خبراء الأرصاد اليوم، من تعمق مُتوقع للمُنخفض الجوي العلوي في طبقات الجو العالية على أجواء المملكة.





نشاط السُحب الرعدية على هذه المناطق اضافة اعلان



سحب ركامية على مكة



خريطة الأمطار المتوقعة اليوم بالمملكة



أمطار وعواصف وجريان للسيول



تقلبات جوية وحالة مطرية على جدة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وحسب "طقس العرب"، فإن ذلك يأتي بالتزامن مع تدفق للرطوبة ذات الخصائص شبه الاستوائية واستجابة سطحية لمنخفض البحر الأحمر، بحيث يتسع نشاط السُحب الرعدية لتشمل العديد من المناطق الغربية والشمالية وصولاً لأجزاء من الوسطى.وتوقع الخبراء أن تتركز فرص تكون السُحب الركامية الماطرة على أجزاء عِدّة من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة بما فيها أجزائها من الشريط الساحلي وقد تطال بذلك مُجدداً أحياء من مدينة جدة.كما و تستمر فرص هطول الأمطار المُتوسطة في أغلبها على أجزاء من الجوف وحائل وجنوب منطقة تبوك.وتُشير آخر قراءات النماذج الحاسوبية توقعات بأن تبقى الفرصة واردة صباح يوم الأحد لوعن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم، بين الخبراء أنهم يتوقعون هطول الأمطار في نطاق مُتفرق من المناطق الغربية والشمالية من المملكة ورُبما تكون غزيرة في بعض الأنحاء وبخاصة على أجزاء من سواحل جنوب البحر الأحمر.وبالاتجاه مع ساعات بعد الظهر والمساء، يتجدد نشاط الغيوم الركامية على العديد من المُرتفعات الغربية و بخاصة على مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة ويرافقها هطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط البَرَديات و نشاط في التيارات الهابطة مع احتمالية جريان للأودية والشعاب.وتمتد السُحب الماطرة لأجزاء من مناطق الجوف و حائل وغرب القصيم وغرب منطقة الرياض إدارياً كذلك وأجزاء محدودة من منطقة الحدود الشمالية.في الوقت نفسه، أشارت التنبؤات الجوية حول الطقس في مدينة جدة للأسبوع الجديد، من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس القادم، إلى ارتفاع فرص تأثر مدينة جدة بتقلبات جوية يومية تعمل تتخللها فرص مُتعددة للأمطار.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.