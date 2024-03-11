تقترب من 5 ريختر.. هزة أرضية تضرب دولة عربية

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تعرضت مصر لهزة أرضية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة شمال البلاد.



هزة أرضية تضرب مصر:

زلزال يضرب جنوب مصر:

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أفاد في بيان له، أن الهزة وقعت على بُعد 520 كيلومتراً شمال مدينة رشيد بعمق 16.07 كيلومترا.وأوضحت أن ذلك كان في تمام الساعة 3.55 دقيقة، مساءً، مؤكداً أنه لم يرد إلى المعهد ما يفيد بوقوع أي خسائر أو إصابات.وفي يناير الماضي كشفت وسائل إعلام مصرية أيضا، تعرض جنوب البلاد لهزة أرضية بقوة أعلى من 4.5 درجة على مقايس ريختر.وحسب "اليوم السابع" حينها، فقد سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية بقوة أعلى من 4.5 درجة على مقايس ريختر شرق الأقصر.وأفاد بيان لمعهد الفلك، أنه ورد إليه شعور عدد من المواطنين بالزلزال وجارى العمل على تحليل بياناته.ووفق الشبكة القومية للزلازل فإن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.