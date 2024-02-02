تفاصيل جريمة بشعة كشفتها كاميرا السيارة هزت هذه الدولة (فيديو)

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قام سائق أجرة بمد يد العون لمساعدة شاب كان يرتدي قناعا طيبا وغطاء للرأس طن أنه مريض فقرر أن يساعده ويقوم بتوصيله إلى منزله.





تفاصيل مقتل سائق أجرة في جريمة هزت تركيا اضافة اعلان



القاتل صفح الضحية على وجهة وسرق محتويات السيارة



شاركت قافلة من 250 سيارة تاكسي في نقل جثمان الضحية



وعندما تجول الشاب بالتاكسي في عدة مناطق لفترة، وقرر النزول، انقلبت الأمور رأسًا على عقب، حيث قام الشاب بتظاهر بأخذ المال من جيبه، ثم أخرج مسدسًا وأطلق ثلاث رصاصات قاتلة على السائق من الخلف.وهزت الواقعة الشارع التركي، وارتكب الشاب دليل أيسال (19 عامًا) جريمة قتل بشعة، حيث أسفرت تصرفاته عن فقدان السائق أوغوز إرج (44 عامًا) لحياته.ولم يكتف بقتل الضحية، ولكنه السائق على وجهه للتحقق من فقدانه للوعي، ثم قام بتفتيش السيارة وسرقة هواتفه وسماعاته وحتى الخراطيش الفارغة، ثم لاذ بالفرار.تم نقل السائق الذي أصيب بجروح خطيرة إلى مستشفى غازيمير الحكومي، حيث أُجريت له عملية جراحية طارئة في مستشفى أتاتورك للتدريب والأبحاث، لكنه للأسف فارق الحياة بعد ذلك.شاركت قافلة مؤلفة من 250 سيارة تاكسي في نقل جثمان السائق الراحل إلى مشرحة معهد الطب الشرعي بإزمير، حيث تم فتح تحقيق للكشف عن ملابسات هذه الجريمة البشعة.