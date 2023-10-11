تعليق رحلات الطيران في مطار لندن لوتن بسبب حريق هائل

الخسائر المادية: اضافة اعلان



طرد مشبوه:



أعلنت السلطات البريطانية تعليق جميع الرحلات بمطار لندن لوتن بسبب حريق اندلع في موقف السيارات التابع للمطار.ولم تعلن السلطات حتى اللحظة عن الخسائر المادية أو البشرية جراء الحريق غير أن سيارات الإطفاء تحاول احتواء الأمر.وأدى القرار إلى ارتباك في رحلات الطيران داخل المطار كما لم يعلن عن المواعيد الجديدة لها.في وقت سابق، قامت السلطات البريطانية بإخلاء مطار "لوتن" في لندن بعد العثور على "طرد مشبوه" في منطقة التفتيش الأمنية.وقال مسؤول في المكتب الصحفي بالمطار، وهو أحد خمسة مطارات في العاصمة البريطانية، إنه تم على الفور إخلاء مبنى الركاب، بهدف ضمان سلامة الركاب والعاملين بالمطار، كما تم استدعاء الفرق المختصة لمعاينة "الطرد المشبوه."كما أكد المطار في تغريده على حسابه الرسمي بموقع "إكس" أنه تم وقف جميع الرحلات القادمة، كما تم إغلاق الطريق المؤدي إلى المطار، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.