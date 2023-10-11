الأربعاء، 26 ربيع الأول 1445 ، 11 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

تعليق رحلات الطيران في مطار لندن لوتن بسبب حريق هائل

WhatsApp Image 2023-10-11 at 12.52.30 AM
مطار بلندن
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أعلنت السلطات البريطانية تعليق جميع الرحلات بمطار لندن لوتن بسبب حريق اندلع في موقف السيارات التابع للمطار.

الخسائر المادية:اضافة اعلان


ولم تعلن السلطات حتى اللحظة عن الخسائر المادية أو البشرية جراء الحريق غير أن سيارات الإطفاء تحاول احتواء الأمر.

وأدى القرار إلى ارتباك في رحلات الطيران داخل المطار كما لم يعلن عن المواعيد الجديدة لها.

طرد مشبوه:

في وقت سابق، قامت السلطات البريطانية بإخلاء مطار "لوتن" في لندن بعد العثور على "طرد مشبوه" في منطقة التفتيش الأمنية.

وقال مسؤول في المكتب الصحفي بالمطار، وهو أحد خمسة مطارات في العاصمة البريطانية، إنه تم على الفور إخلاء مبنى الركاب، بهدف ضمان سلامة الركاب والعاملين بالمطار، كما تم استدعاء الفرق المختصة لمعاينة "الطرد المشبوه."

كما أكد المطار في تغريده على حسابه الرسمي بموقع "إكس" أنه تم وقف جميع الرحلات القادمة، كما تم إغلاق الطريق المؤدي إلى المطار، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.

اقرأ أيضا

المشاركون
12:51 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

البيان الخليجي - الأوروبي: احترام السيادة وحقوق الإنسان وتعزيز العمل المشترك

الجامعة العربية
10:45 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

غدًا.. اجتماع وزاري طارئ بالجامعة العربية لبحث العدوان على غزة

قصف برج غزة
10:16 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

ارتفاع عدد الشهداء في غزة والضفة إلى ٨٥٠ شهيداً

وزير الخارجية الكويتي
9:17 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

استقالة مفاجأة لمسؤول كبير بالخارجية الكويتية.. والوزير يعتذر عن كشف السبب

اقرأ أيضا

وصفه بالكبير .. توقعات العالم الهولندي لزلزال جديد تثير الجدل مجددا

وزير الخارجية وممثل الاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج يبحثان الأوضاع في غزة

استشهاد فلسطينيين وإصابة العشرات وتحذيرات من كارثة إنسانية (تقرير)

قوات الاحتلال تعتقل 41 فلسطينيًا في الضفة الغربية

بهذه المنطقة.. اليوم تغرب الشمس ولن تشرق إلا في مارس القادم

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

السفر الطائرة 1:38 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

طائرة قادمة من إيران تثير الفزع في ألمانيا .. ماذا حدث؟

Screenshot_2023-10-02-23-34-24-60_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12 11:39 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

كرة نارية ضخمة تخترق السماء في بريطانيا

WhatsApp Image 2023-10-02 at 6.05.53 PM 6:07 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

الزواحف الهاربة تداهم منازل المواطنين في هذه الدولة

هجوم سيبراني 6:45 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

خلل مؤقت.. هجوم سيبراني يستهدف موقع العائلة الملكية البريطانية

اقرأ أيضا

قصف مستشفى بالخرطوم
4:09 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

السودان.. 4 قتلى جراء قصف مستشفى غربي الخرطوم

WhatsApp Image 2023-10-10 at 2.32.27 AM (1)
2:37 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

التضخم يخنق ألمانيا .. ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق

WhatsApp Image 2023-10-10 at 2.13.42 AM
2:15 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

لوكسمبورج .. أغنى دولة أوروبية تواجه أزمة سكنية

السفر الطائرة
1:38 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

طائرة قادمة من إيران تثير الفزع في ألمانيا .. ماذا حدث؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
12:10 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

الأربعاء 26 ربيع الأول.. 7 ساعات بين صلاتي الظهر والعشاء بالمدينة المنورة

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
11:55 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني

IMG-20231010-WA0043
8:54 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

وصفه بالكبير .. توقعات العالم الهولندي لزلزال جديد تثير الجدل مجددا

أهم 10
8:53 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

أهم 10.. قرارات مهمة لمجلس الوزراء وتبادل إطلاق نار بين الأمن ومسلحين بالرياض

أمطار الرياض
8:02 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

توقعات بموعد اعتدال درجات الحرارة بالمملكة ومفاجأة سارة لسكان الرياض

المضبوطين
7:35 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

ضبط 3 مواطنين داخل استراحة متلبسين بترويج مواد مخدرة