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تعرف على السبب.. 10% من الشعب الياباني فوق الـ 80 عامًا

الشعب الياباني
المعمرون اليابانيون
أ أ
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تجاوزت نسبة الذين يبلغ أعمارهم 80 عامًا أو أكثر في اليابان نسبة 10% من الشعب الياباني للمرة الأولى، وفقًا لما أظهرته بيانات حكومية.اضافة اعلان
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن ذلك يأتي في الوقت الذي تواصل فيه البلاد، التي يوجد بها أكبر نسبة من كبار السن، كفاحها مع مجتمع يشيخ بسرعة.


270 ألف ياباني تخطوا الـ 80 في عام 

وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات بمناسبة يوم احترام المسنين، إن عدد الأشخاص في هذه الفئة العمرية ارتفع بمقدار 270 ألف شخص عن العام السابق ليصل إلى 10.1% من إجمالي سكان اليابان البالغ نحو 124.6 مليون نسمة.

 

ثلث السكان فوق عمر الـ 65
وأظهرت البيانات تسجيل رقم قياسي آخر، وهو أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق، والذين يعرفون بأنهم كبار السن في اليابان.
يمثلون 29.1% من إجمالي السكان، ويبلغ عددهم 36.23 مليوناً، مما يعني أن البلاد لا تزال لديها أكبر نسبة من هذه الفئة العمرية في جميع أنحاء العالم.
يذكر أن إيطاليا وفنلندا يحتلان المرتبة الثانية والثالثة، حيث يمثل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر 24.5% و23.6% على التوالي من بين سكان كل منهما.


السر في النظام الغذائي

وتشير الدراسات الخاصة بهذا الشأن، أن ارتفاع أعمال اليابانيين مرتبطة بنظامهم الغذائي، حسب عينات الدراسة، التي دارت إجاباتهم حول: ”تناول كل شيء سواء أحببته أم لا“، ”تناول ثلاث وجبات في اليوم“، و ”تناول الكثير من الخضار “. 
وأجاب 36 شخصًا آخر ممن شملتهم الدراسة والسؤال عن سر العمر الطويل، بأنهم بقوا ”متفائلين“ وركزوا على ”التفكير المستقبلي عوضًا عن التفكير السلبي“.


أهم 3 أطعمة عند المعمرين

وكان أهم ثلاث أطعمة يأكلها المعمرون اليابانيون الأصحاء كل يوم هي”الأرز“ (59 شخصًا)، ”الخضار“ (45 شخصًا)، و ”منتجات الألبان“ (25 شخصًا). 
واعتاد الكثيرون على تناول الطعام (الأرز) للحصول على ما يحتاجه الجسم من الطاقة، والخضراوات كمصدر غني بالفيتامينات والمعادن، ومنتجات الألبان للكالسيوم لتقوية الأسنان والعظام.

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