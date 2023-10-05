تعرض لمضايقات بعد إسلامه.. 400 ألف دولار تعويض لشرطي أمريكي

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حصل ضابط شرطة سابق في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا بأمريكا، على حكم قضائي عقب دعوى قضائية بسبب تعرضه لمضايقات جراء اعتناقه للدين الإسلامي.





تعويض 400 ألف دولار اضافة اعلان



محامي حيدر



وحسب موقع Middle East Eye البريطاني فإنه بذلك سيحصل الشرطي على تسوية بقيمة 400 ألف دولار بعد تمسكه بالقضية لسنوات رغم الضغوط.وفي العام 2018، رفع الضابط اللبناني الأمريكي نبيل حيدر، دعوى قضائية ضد إدارة شرطة سان خوسيه، وادعى فيها أنه تعرض لتعليقات معادية للمسلمين، خاصةً بعد هجمات الـ11 من سبتمبر التي حدثت عام 2001.جاء في الدعوى أنه خلال أحد الاجتماعات الشرطية في نوفمبر عام 2017، كان أحد القادة يتحدث عرفاناً بجهود الضباط القدامى، عندما أدلى ملازم بتعليقات مهينة عن حيدر، حيث قال الملازم: "نسيت أيها النقيب أن تذكر نبيل. إنه محارب في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). لقد كان مع داعش لمدة عامين".محامي حيدر، راندال شتراوس، قال وفقاً لتقرير قناة Fox KTVU الأمريكية: "بدأ يتعرض حيدر للاستهداف والهجوم بعد هجمات 11 سبتمبر، لأنه كان مسلماً من الشرق الأوسط، وأعني أنه كان يتعرض لذلك بصفة يومية تقريباً. حيث تعرض للنداء بأسماء مهينة، وأسماء بغيضة حقاً، مثل الإرهابي والمفجر الانتحاري وعضو داعش".وفقاً لوثائق المحكمة، تم إيقاف ملازم وشرطي آخر عن العمل لمدة أسبوع بعد أن اتهمهما حيدر بتوجيه تعليقات معادية للمسلمين له، كما أظهرت وثائق المحكمة أن حيدر أخذ إجازة طبية في عام 2019، ثم عاد إلى الخدمة الخفيفة في عام 2021، قبل أن يتقدم بطلب للتقاعد في العام التالي.بحسب الموقع البريطاني، فإنه في يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، وافق مجلس مدينة سان خوسيه على دفع مبلغ تسوية ما قبل المحاكمة لحيدر.