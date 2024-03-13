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تطورات سريعة ومفاجئة.. الجيش السوداني يستعيد مبنى الإذاعة والتليفزيون بأم درمان من الدعم السريع

أم درمان
أم درمان
أ أ
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في تحول كبير بالتطورات الميدانية في السودان، أعلن الجيش السوداني دخول قواته إلى مقر الإذاعة والتلفزيون في مدينة أم درمان.اضافة اعلان

الجيش السوداني يستولي على إذاعة أم درمان:


وكرت وسائل إعلام سودانية أن المقر كان يخضع لسيطرة قوات الدعم السريع، مما اعتبره مراقبون تحولا في المعارك الجارية بين الطرفين.
وبحسب ما أكدته صحيفة "الراكوبة" السودانية، فقد سيطرت قوات الدعم السريع على مقر الإذاعة والتلفزيون بأم درمان، التي يفصلها نهر النيل عن العاصمة السودانية، الخرطوم، في الساعات الأولى للمعارك التي اندلعت في 15 أبريل الماضي.
وأوضحت أن الجيش، نفّذ خلال الشهور الماضية، عددا من الهجمات بالجنود المشاة وبالطائرات المسيّرة، لدخول المقر، لكن التحصينات التي وضعتها قوات الدعم السريع حالت دون نجاح تلك المحاولات، وفق مختصين.
ومؤخرا كثّف الجيش عمليات العسكرية في أم درمان، حيث  أعلن في 17 فبراير الماضي، أن قوة تابعة له تحركت من منطقة كرري العسكرية، وتمكنت من الوصول إلى منطقة سلاح المهندسين، وأدخلت امدادات غذائية وعسكرية إلى القوات الموجودة هناك، للمرة الأولى منذ 10 شهور.

تطورات سريعة ومفاجئة:


ويعد استرداد الجيش مقر الإذاعة والتلفزيون أن مدينة أم درمان باتت تحت سيطرة الجيش بدرجة كبيرة، وأن السيطرة الكلية عليها مسألة أيام قليلة فقط.
أيضا سيرفع استرداد المقر الروح المعنوية للجيش السوداني، وسيجعل قوات الدعم السريع في وضع معنوي منهار، مما يسهل عملية الانقضاض على المواقع الأخرى.

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