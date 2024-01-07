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تشريد آلاف الروهينجا.. حريق ضخم في أكبر مخيم للاجئين في العالم

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حريق ضخم في أكبر مخيم للاجئين في العالم
أ أ
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أعلنت السلطات البنجلاديشية أن 2500 شخص على الأقل أصبحوا اليوم بلا مأوى جراء اندلاع حريق في أجزاء من مخيم مكتظ للغاية للاجئي الروهينجا في جنوب شرق البلاد.اضافة اعلان

حريق ضخم في أكبر مخيم للاجئين في العالم

وأوضحت أن الحريق -الذي استغرق رجال الإطفاء أكثر من ثلاث ساعات لإخماده- التهم ما يصل إلى 500 مأوى مؤقت، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.


 من جهتها، قالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في بنجلاديش: "إن الحريق اندلع في مخيم كوكس بازار 5"، حيث تستضيف بنجلاديش أكثر من مليون من مسلمي الروهينجا في 34 مخيمًا في كوكس بازار بعد فرارهم من الاضطهاد في ميانمار المجاورة.

تشريد الآلاف من المسلمين الروهينجا

فيما تحقق السلطات في أسباب اندلاع الحريق الهائل الذي التهم مخيمًا يضم لاجئين من الروهينجا، أسفر عن تضرر 12 ألف شخص.
 يذكر أن نحو 750 ألف شخص عبروا الحدود بعد أن شنت ميانمار هجومًا عسكريًا ضد الروهينجا في أغسطس 2017.

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