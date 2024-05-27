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تسونامي 5 أمتار.. عاصفة مدارية تضرب الهند وتجتاح خليج البنغال

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العاصفة المدارية
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شهدت شبه القارة الهندية وخليج البنغال، عاصفة رملية مدارية قوية اجتاحت المنطقة مع رياح قوية وارتفاع الموج لـ 5 أمتار.
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عاصفة مدارية تضرب الهند وتجتاح خليج البنغال

وحسب "طقس العرب"، فإن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت اشتدادًا ملحوظًا على العاصفة الاستوائية رمال في خليج البنغال، حيث تتجاوز هبات الرياح في هذه الأثناء حاجز الـ 100 كيلو متر في الساعة.


وتترافق العاصفة المدارية مع ارتفاع كبير للأمواج على سواحل بنجلادش والهند يصل إلى أكثر من 5 أمتار مما يشكل خطرًا على المناطق الساحلية خاصة في بنجلادش من موجات مد بحري قوية "تسونامي".

أمطار شديدة الغزارة مصحوبة بعواصف رعدية

ويصحب العاصفة الاستوائية، كتل من السحب الركامية القوية مع هطول أمطار شديدة الغزارة مصحوبة بعواصف رعدية قوية للغاية وكميات أمطار ضخمة تتجاوز 300 ملم خلال تأثير الحالة الاستوائية، مما يشكل خطر تشكل الفيضانات بشكل كبير خاصة في بنجلادش.

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