تسرب وقود من عبارة جانحة في دولة أوروبية

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أكدت السلطات السويدية، مساء أمس الأحد، تسرب وقود من عبارة ركاب جنحت في بحر البلطيق نهاية الأسبوع الماضي.





جنوح عبارة وتسرب وقود اضافة اعلان



سبب انجراف السفينة



وأضافت السلطات السويدية، أن العبارة "ماركو بولو" التابعة لشركة "تي تي لاين"، كانت قد جنحت جنوب مدينة كارلسهامن في 22 أكتوبر، لكن تمّ إنقاذ ركّابها البالغ عددهم 75 بسرعة.وأعلنت السلطات السويدية الخميس أن العبارة لا تزال عالقة وأن الوقود يتسرب منها، مرجحة أن الأمر قد يستغرق أياما قبل البدء بعملية تعويمها.والأحد كشف خفر السواحل السويديون في بيان عن "تسرب جديد للوقود" لا يمكن تقييم حجمه حتى اللحظة.وأضاف خفر السواحل، في بيان له، أنه بسبب الرياح القوية "انجرفت السفينة بعد الظهر، ويقوم مركز الإنقاذ البحري والجوي بعملية إجلاء (لأفراد الطاقم المتبقين على متنها)".وأضاف أن السفينة علقت مرة أخرى على بعد نصف ميل بحري من موقعها السابق.يذكر أن السويد كانت قد فرضت الجمعة غرامة مالية على اثنين من أفراد طاقم العبارة بعد ادانتهما بـ"التهور في الملاحة البحرية".وتم سحب نحو 25 ألف لتر من زيت الديزل من المنطقة خلال الأسبوع، حيث تقدّر السلطات السويدية حاجتها إلى قرابة عام لتنظيف المنطقة.