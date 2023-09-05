تسجيل صوتي غريب.. قائد الدعم السريع يدعو الجيش السوداني لهذا الأمر

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في تسجيل صوتي منسوب إليه، وصفه مراقبون بأنه غريب بعدما أثيرت مؤخرًا إشاعات عن مقتله، دعا قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان حميدتي، الجيش السوداني للانضمام لـ"خيار الشعب".





حميدتي: المعركة في السودان ستنتهي قريبًا جدًا



الدعم السريع يتهم البرهان بـ "الخيانة



الجيش والشعب متفقان على دحر التمرد



استمرار وتجدد الاشتباكات بين الطرفين



وأوضح أن قوات الدعم السريع لم تبدأ الحرب في السودان، نافيًا قتل قوات الدعم السريع للأسرى، مخاطبًا الشعب السوداني بأن هذه المعركة ستنتهي قريبًا جدًا.واتهم حميدتي، الفريق عبد الفتاح البرهان بـ "الخيانة"، مبينًا أن البرهان اتهمه وقواته بالخيانة وأن الجيش بادر بمهاجمته وفرض عليهم الحرب، مؤكدًا أن البرهان رفض مقترحي بالتوأمة بين قواته والجيش السوداني.يأتي هذا في وقت أصدر فيه الجيش السوداني بيانًا بأنه سيسلم الصليب الأحمر الدولي 230 أسيرًا من قوات الدعم السريع.فيما استنكرت وزارة الخارجية السودانية، لقاء رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي مع مستشار الدعم السريع بأديس أبابا، لافتة إلى أن لقاء فكي ومستشار الدعم السريع سابقة خطيرة ومخالفة لنظم وأعراف الاتحاد الإفريقي.وقال رئيس مجلس السيادة بالسودان: إن الجيش والشعب متفقان على دحر التمرد، مؤكدًا رفض السودان لأي إملاءات وأته يرحب بأي دعم يخدم إعادة الإعمار.يأتي هذا مع استمرار وتجدد الاشتباكات بين الطرفين، حيث قصف الجيش السوداني بالمدفعية أهدافًا لقوات الدعم السريع وسط وشرقي أم درمان ومناطق في الخرطوم بحري وشرق النيل.