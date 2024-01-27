ترحيب عربي ودولي بقرار المحكمة الدولية بشأن جرائم الاحتلال في غزة

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رحَّبت
رابطة العالم الإسلامي بالقرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن وقف
أيّ ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع
"غزة".
رابطة
العالم الإسلامي ترحّب بقرار المحكمة الدولية بشأن "غزة" جاء ذلك في بيان للأمانة العامة للرابطة، أشادت
فيه بجهود جمهورية جنوب أفريقيا في هذا الخصوص، مشدّدة في الوقت ذاته على أهمية
مواصلة المجتمع الدولي جهوده لوقف الحرب والدّمار، وتوفير الحماية والمساعدات
الإنسانية للمدنيّين الأبرياء في القطاع.
التعاون
الإسلامي ترحب بإجراءات محكمة العدل الدوليةكما
رحّبت منظمة التعاون الإسلامي بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل
الدولية لمنع وقوع المزيد من أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل
-القائمة بالاحتلال- ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ودعت المنظمة جميع الدول الأطراف إلى ضمان امتثال إسرائيل -القائمة بالاحتلال- التام والفوري لأمر المحكمة، مؤكدةً ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له ووضع حد لأعمال الإبادة الجماعية التي يتعرض لها.