ترحيب عربي ودولي بقرار المحكمة الدولية بشأن جرائم الاحتلال في غزة

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رحَّبت رابطة العالم الإسلامي بالقرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن وقف أيّ ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع "غزة". اضافة اعلان





رابطة العالم الإسلامي ترحّب بقرار المحكمة الدولية بشأن "غزة"



التعاون الإسلامي ترحب بإجراءات محكمة العدل الدولية



جامعة الدول العربية ترحب بقرارات محكمة العدل الدولية



البرلمان العربي يرحّب بقرار محكمة العدل الدولية



بلجيكا تؤكد دعمها لقرار محكمة العدل الدولية



جاء ذلك في بيان للأمانة العامة للرابطة، أشادت فيه بجهود جمهورية جنوب أفريقيا في هذا الخصوص، مشدّدة في الوقت ذاته على أهمية مواصلة المجتمع الدولي جهوده لوقف الحرب والدّمار، وتوفير الحماية والمساعدات الإنسانية للمدنيّين الأبرياء في القطاع.كما رحّبت منظمة التعاون الإسلامي بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لمنع وقوع المزيد من أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل -القائمة بالاحتلال- ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.ودعت المنظمة جميع الدول الأطراف إلى ضمان امتثال إسرائيل -القائمة بالاحتلال- التام والفوري لأمر المحكمة، مؤكدةً ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له ووضع حد لأعمال الإبادة الجماعية التي يتعرض لها.ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالأمر القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب إسرائيل -القائمة بالاحتلال- إبادة جماعية في غزة.في الوقت نفسه، رحب البرلمان العربي بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل -القائمة بالاحتلال- جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، ومطالبتها باتخاذ عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة، فضلاً عن مطالبتها بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.وأكدت بلجيكا موقفها الداعم لمحكمة العدل الدولية، وذلك على خلفية قرار المحكمة في قضية الإبادة الجماعية في غزة، والمرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضد إسرائيل -القائمة بالاحتلال- داعيةً إياها إلى تطبيق جميع القرارات والتدابير الطارئة المفروضة من قبل المحكمة.