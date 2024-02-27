تراجع غير مسبوق في عدد المواليد باليابان.. ما السبب؟

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سجل عدد المواليد في اليابان تراجعًا غير مسبوق لعام 2023، مقارنة بالعام السابق.



مجتمع يتجه نحو الشيخوخة:



المقيمون الأجانب:



الحرب العالمية الثانية:



وتقلص عدد سكان البلاد بأكبر هامش له على الإطلاق، مما يسلط الضوء على الصراع المستمر في مجتمع يتجه نحو الشيخوخة بشكل متسارع.ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن بيانات وزارة الصحة أن أعداد الأطفال الرضع تراجعت بنحو 1ر5 % إلى 758631.و ظلت الأعداد دون حاجز الـ 800 ألف طفل منذ عام 2022، وتراجع عدد السكان، ومن بينهم المقيمون الأجانب، بنحو 831872 شخص، مع زيادة عدد الوفيات عن أعداد المواليد.ويأتي هذا الانخفاض في وقت أبكر بكثير من توقعات المعهد الوطني لأبحاث السكان والضمان الاجتماعي الحكومي، التي قدرت أن أعداد المواليد ستتراجع إلى أقل من 760 ألفا في عام 2035.كما سجل عدد الوفيات رقما قياسيا بلغ مليونا و590 ألفا و 503 أشخاص بحسب بيانات الحكومة، في حين انخفض عدد الزيجات إلى أدنى مستوى له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عند 489281 حالة زواج.وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد حالات الطلاق إلى 187798، بزيادة قدرها 4695 حالة.