تحطم طائرة في البرازيل ومقتل جميع ركابها

أ أ



أعلنت السلطات في ولاية أكري بغرب البرازيل إن 12 شخصا على الأقل قتلوا بعد تحطم طائرة صغيرة بالقرب من مطار ريو برانكو عاصمة الولاية.

اضافة اعلان



مقتل جميع الركاب:



واقعة أخرى:

مقتل 14 شخصًا

وقالت حكومة ولاية أكري في بيان إن الطائرة التي تديرها شركة محلية تحطمت بعد إقلاعها مباشرة مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها ومنهم رضيع.وقالت إن الطائرة كانت متجهة إلى بلدة إنفيرا الصغيرة في ولاية أمازوناس.في وفت سابق، ذكرت محطة سي.إن.إن نقلًا عن رئيس بلدية محلي أن طائرة تحطمت في ولاية الأمازون في شمال البرازيل، مما أسفر عن مقتل 14 شخصًا.وقع الحادث في إقليم بارسيلوس على بعد نحو 400 كيلومتر من مدينة ماناوس عاصمة الولاية.وفي مقابلة مع محطة سي.إن.إن البرازيل أكد إدسون دي باولا رودريجز رئيس بلدية بارسيلوس تحطم طائرة متوسطة الحجم، وقال إن 12 سائحًا كانوا على متن الطائرة إضافة إلى طيار ومساعد طيار وقتلوا جميعًا في الحادث.وذكرت بعض وسائل الإعلام البرازيلية أن مواطنين أمريكيين من بين القتلى.