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تحطم طائرة عسكرية هندية ومصرع طاقمها

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تحطم طائرة هندية
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أعلنت السلطات الهندية اليوم الاثنين، عن تحطم طائرة تدريب عسكرية تابعة للقوات الجوية.

الحادث أسفر عن مصرع طيارين اثنيناضافة اعلان

وأكدت أن الحادث أسفر عن مصرع طيارين اثنين كانا على متنها، بعدما تحطمت خلال مهمة تدريبية بالقرب من بلدة توبران في منطقة ميداك في ولاية تيلانجانا والتي تبعد حوالي 100 كيلومتر من عاصمة الولاية حيدر أباد.
وفي بيان لها، كشفت قيادة سلاح الجو الهندي أن طائرة تدريب عسكرية من طراز Pilatus PC-7 Mk II، تحطمت هذا الصباح أثناء تنفيذها لمهمة تدريبية روتينية.
وأضافت أنه بكل أسف عميق تؤكد القوات الجوية، أن الطيارين اللذين كانا على متن الطائرة تعرضا لإصابات قاتلة، وأنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار للمدنيين أو الممتلكات.

التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث

ونوهت القيادة بأنه كان على متن الطائرة، مدرب وطيار متدرب وقت تحطمها، مشيرةً إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث.
ولفتت إلى أن الطائرة أقلعت من قاعدة أكاديمية القوات الجوية الهندية، موضحة أنه تم تشكيل لجنة فنية مختصة، للتحقيق وتحديد أسباب الحادث.

 

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