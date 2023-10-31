الثلاثاء، 16 ربيع الثاني 1445 ، 31 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تحرك عسكري أمريكي جديد في الشرق الأوسط

جنود أمريكيين
جنود أمريكيين
أ أ

في تحرك عسكري جديد، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، باتريك رايدر اليوم (الثلاثاء) أن الولايات المتحدة قررت إرسال 300 جندي إضافي إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية في الشرق الأوسط.

300 جندي إضافي

اضافة اعلان

 

وقال رايدر ":أنا مستعد للإعلان عن قرار إرسال 300 جندي إضافي إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية من قواعدنا في الولايات المتحدة القارية".
وأضاف : القوات الأمريكية الإضافية في الشرق الأوسط ستساعد القوات المنتشرة بالفعل في المنطقة في التخلص من الذخائر المتفجرة، والحفاظ على الاتصالات، وستوفر أيضاً أنواعاً أخرى من الدعم، مشيرًا أن الجنود لن يشاركوا في العمليات القتالية على غزة .

جاء ذلك في الوقت الذي تتحدث وسائل إعلام أمريكية أن قيادة بلادها وجهت فريق رد سريع مكوناً من 2000 جندي من مشاة البحرية إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط قبالة دولة الاحتلال.


اقرأ أيضا

غزة
9:03 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

استقالة مسؤول أممي كبير بسبب فشل الأمم المتحدة في منع الإبادة الجماعية بغزة

الحوثيين
6:44 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

"العليمي" يكشف كيف نجحت المملكة في إفشال مخططات الحوثي لتدمير اليمن

الشرطة التونسية
6:43 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

حادث نادر في دولة عربية.. فرار 5 سجناء بقضايا قتل سياسيين ورجال شرطة

لحوم فاسدة
6:13 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

"فساد وعفن ظاهري".. ضبط أطنان لحوم فاسدة قبل توزيعها على منافذ البيع بدولة خليجية

اقرأ أيضا

تحذيرات دولية من كارثة صحية وشيكة في غزة

ارتفاع عدد ضحايا قصف غزة لـ 8525 بينهم 3542 طفلا

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بسرعة التدخل لوقف الإبادة الجماعية بحق المدنيين

البنتاغون يعتزم تطوير قنبلة نووية أشد 24 مرة من قنبلة هيروشيما ونجازاكي

سيول وأصوات مرعبة لتدفق مياه الأمطار من الجبال بدولة خليجية (فيديو)

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

غزة 9:03 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

استقالة مسؤول أممي كبير بسبب فشل الأمم المتحدة في منع الإبادة الجماعية بغزة

مقابر جماعية في غزة 5:56 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

تحذيرات دولية من كارثة صحية وشيكة في غزة

العدوان الصهيوني على غزة 4 3:00 م السبت، 14 أكتوبر 2023

التعاون الخليجي: استمرار استهداف المدنيين بغزة يستوجب التدخل العاجل من المجتمع الدولي

رابطة العالم الإسلامي 12:18 ص الجمعة، 13 أكتوبر 2023

رابطة العالم الإسلامي تدين التصعيد في الأراضي الفلسطينية

اقرأ أيضا

أمريكا
11:21 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

الولايات المتحدة تعرب عن شكرها للمملكة لاستضافتها المحادثات بين ممثلي الجيش السوداني والدعم السريع في جدة

وزير التعليم في فرنسا
10:37 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

ذعر وارتباك.. فرنسا تخلي مدارس صهيونية من طلابها

ا
9:25 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

بعد لحم الخنزير.. مداهمة مصنع لإنتاج "أم الخبائث" بالكويت

9MdjydXj
6:53 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

لبنان: حرائق التهمت أكثر من 40 ألف شجرة بسبب قذائف الاحتلال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الاحوال المدنية
11:07 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

أبلغت عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية ثم عثرت عليها.. ماذا أفعل؟

أهم 10
10:00 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

أهم 10.. ولي العهد يطلع مجلس الوزراء على تطورات غزة ودولة تفتح بابها لمواطني المملكة دون تأشيرة

مجلس الوزراء
9:50 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

10 قرارات في جلسة مجلس الوزراء (تفاصيل )

مساند
9:45 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

إلغاء تأشيرة الاستقدام في نفس اليوم هل يمكن استرداد المدفوعات؟ مساند يوضح

WhatsApp Image 2023-10-31 at 8.04.37 PM
9:17 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

"الوطنية للإسكان" تتيح 20 ألف وحدة سكنية بأسعار تبدأ من 300 ألف ريال

F9yV8bpX0AA_XPq
9:09 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء ويطلعه على موقف المملكة تجاه التطورات في غزة