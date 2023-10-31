تحرك عسكري أمريكي جديد في الشرق الأوسط

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في تحرك عسكري جديد، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، باتريك رايدر اليوم (الثلاثاء) أن الولايات المتحدة قررت إرسال 300 جندي إضافي إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية في الشرق الأوسط.





300 جندي إضافي



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وقال رايدر ":أنا مستعد للإعلان عن قرار إرسال 300 جندي إضافي إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية من قواعدنا في الولايات المتحدة القارية".

وأضاف : القوات الأمريكية الإضافية في الشرق الأوسط ستساعد القوات المنتشرة بالفعل في المنطقة في التخلص من الذخائر المتفجرة، والحفاظ على الاتصالات، وستوفر أيضاً أنواعاً أخرى من الدعم، مشيرًا أن الجنود لن يشاركوا في العمليات القتالية على غزة .



جاء ذلك في الوقت الذي تتحدث وسائل إعلام أمريكية أن قيادة بلادها وجهت فريق رد سريع مكوناً من 2000 جندي من مشاة البحرية إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط قبالة دولة الاحتلال.

