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صحيفة تواصل الالكترونية

تحرك حكومي عاجل بالكويت.. لن تتوقع ما فعلته امرأة داخل أحد المتاجر

متجر كويتي
متجر كويتي
أ أ
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في واقعة نادرة الحدوث، وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام كويتية، امرأة  تصرخ بصوت عالي في مجمع الأفنيوز، وتزعم أنها "المهدي المنتظر".

امرأة تدعي أنها المهدي المنتظر:اضافة اعلان


وكانت السلطات الكويتية، قد أعلنت أمس الجمعة، أنها تحركت سريعا بعد تداول مقطع فيديو لامرأة في أحد المجمعات التجارية ادعت فيه أنها "المهدي المنتظر".
وقالت وزارة الداخلية الكويتية في تدوينة على "إكس" إن السلطات تحركت بعد تداول مقطع الفيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وثق ظهور سيدة في أحد المجمعات التجارية بحالة غير طبيعية.

وأفادت الداخلية بأنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة من قبل الجهات المعنية.

وقد التقطت الفيديو أحد كاميرات المراقبة، حيث ظهرت المرأة في "مجمع الأفنيوز" وأنها كانت تصرخ بصوت عالٍ وتدعي أنها "المهدي المنتظر" وسط جموع من رواد المتجر.


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