الثلاثاء، 18 ربيع الأول 1445 ، 03 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير من درجات قياسية.. موجة حرّ تاريخية تضرب إسبانيا والبرتغال

موجة حر تاريخية
موجة حرّ تاريخية تضرب إسبانيا والبرتغال
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

ضربت موجة حرّ تاريخية شبه الجزيرة الأيبيرية في نهاية الأسبوع الماضي حيت تجاوزت الحرارة عتبة الـ32 درجة مئوية، بحسب ما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية الاثنين.اضافة اعلان

تحطيم درجات قياسية لموجة حر

وقالت الوكالة في منشور على موقع إكس (تويتر سابقاً) إنّه "في الأول من أكتوبر 2023، تمّ تحطيم درجات قياسية لموجة حر تاريخية في شبه الجزيرة الأيبيرية بأسرها تقريباً" بالنسبة لأول أيام الشهر العاشر من السنة.
وسجّلت درجة الحرارة الأعلى نهار الأحد في مدينة مونتورو قرب قرطبة (جنوب) وبلغت 38.2 درجة مئوية، محطّمة الرقم القياسي السابق لشهر أكتوبر والمسجّل في 2014 في مدينة ماربيا (جنوب) وقد بلغ يومها 37.5 درجة مئوية، بحسب الوكالة.
وأضافت أنّ "درجات الحرارة هذه حطّمت ثلاثة أرقام قياسية (سجّلت في 29 و30 سبتمبر والأول من أكتوبر)".
وحذّرت الوكالة من أنّ "الأكثر غرابة هو أنّ هذه الحرارة التي تعتبر غير اعتيادية لهذه الفترة من العام، ستستمرّ: يمكننا أن نتوقّع أرقاماً قياسية جديدة خلال الأيام العشرة المقبلة".

درجات الحرارة تجاوزت 35 مئوية

وأعلنت وكالتا الأرصاد الجوية في إسبانيا والبرتغال أنّ شبه الجزيرة الأيبيرية دخلت يوم الجمعة فصل الخريف بدرجات حرارة مرتفعة على غير عادة بالنسبة لهذا الوقت من العام، إذ تجاوزت الحرارة أحياناً 35 درجة مئوية.
وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية البرتغالية أنّه على الرّغم من أنّ درجات الحرارة هذه لا يمكن مقارنتها بموجات الحرّ التي تجتاح البلاد خلال أشهر الصيف، فإنّ "الأرقام المتوقعة تتوافق مع حالات شاذّة تصل إلى ما بين خمس إلى ثماني درجات مئوية فوق معدّل المستويات المعتادة لهذا الموسم".

اقرأ أيضا

Screenshot_2023-10-02-23-34-24-60_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12
11:39 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

كرة نارية ضخمة تخترق السماء في بريطانيا

أمريكا
11:38 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

أمريكا تقرر تجميد مساعدات طويلة الأجل لـ أوكرانيا وتكشف السبب

الاتحاد البريدي العالمي
10:35 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

192 دولة في الاتحاد البريدي العالمي يتبنون قرار "حل الرياض"

بايدن وترامب
10:33 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

استطلاع يكشف مفاجأة: الأمريكيون غير راضين عن ترشح بايدن وترامب

اقرأ أيضا

فرار عائلات من وسط السودان واتهامات بالنهب تطال "الدعم السريع"

تصعيد خطير .. مليشيا الحوثي تحتجز طائرة تابعة للخطوط اليمنية

الزواحف الهاربة تداهم منازل المواطنين في هذه الدولة

دولة آسيوية تواجه أسوأ انتشار لفيروس شديد الخطورة

الخارجية الإيرانية: ندرس مقترحات لإلغاء التأشيرات مع المملكة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

العاصفة إلياس 11:55 ص الجمعة، 29 سبتمبر 2023

عاصفة "إلياس" تضرب اليونان والفيضانات تحاصر مئات السكان (فيديو)

الفيضانات في درنة 5:26 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

11 بلدًا شهدت فيضانات وأعاصير وزلازل شديدة في 12 يومًا (تقرير)

كنيسة 10:31 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

فضيحة تهز إسبانيا.. قس يُخدر نساء ويعتدي عليهن

اعمدة 5:18 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

مشهد مرعب.. عاصفة تقتلع أعمدة الكهرباء بدولة خليجية

اقرأ أيضا

الداخلية الكويتية
5:33 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

قرار مفاجيء من الداخلية الكويتية بإنهاء خدمات 800 وافد

الاحتلال
4:45 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

اقتحام مخيم العروبة.. إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال

98878787
4:19 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

وفاة العشرات.. إثيوبيا تُعلن رسميًا تفشي مرض الملاريا

009009
2:36 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

بيان عاجل للنيابة العامة المصرية حول حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

توجيه كلمات سلبية للأطفال
4:55 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

دراسة تُحذّر من خطر توجيه الوالدين كلمات سلبية لأطفالهم

مشاركة موقعك المباشر على واتساب
3:44 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

بالخطوات.. أسهل طريقة لمشاركة موقعك على واتساب

الإسعاف الجوي
12:52 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

حالات حرجة.. انقلاب ميكروباص يحمل طالبات كلية التربية بالنماص

مواقيت الصلاة
12:22 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

الثلاثاء 18 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

خادم الحرمين وولي العهد
12:00 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

خادم الحرمين وولي العهد يدينان في برقية للرئيس التركي هجوم أنقرة الإرهابي

فيروس- الهند
11:53 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

تحرك احترازي عاجل من "الصحة" لمواجهة فيروس نيباه