تحذير من درجات قياسية.. موجة حرّ تاريخية تضرب إسبانيا والبرتغال

أ أ

ضربت موجة حرّ تاريخية شبه الجزيرة الأيبيرية في نهاية الأسبوع الماضي حيت تجاوزت الحرارة عتبة الـ32 درجة مئوية، بحسب ما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية الاثنين. اضافة اعلان





تحطيم درجات قياسية لموجة حر



درجات الحرارة تجاوزت 35 مئوية



وقالت الوكالة في منشور على موقع إكس (تويتر سابقاً) إنّه "في الأول من أكتوبر 2023، تمّ تحطيم درجات قياسية لموجة حر تاريخية في شبه الجزيرة الأيبيرية بأسرها تقريباً" بالنسبة لأول أيام الشهر العاشر من السنة.وسجّلت درجة الحرارة الأعلى نهار الأحد في مدينة مونتورو قرب قرطبة (جنوب) وبلغت 38.2 درجة مئوية، محطّمة الرقم القياسي السابق لشهر أكتوبر والمسجّل في 2014 في مدينة ماربيا (جنوب) وقد بلغ يومها 37.5 درجة مئوية، بحسب الوكالة.وأضافت أنّ "درجات الحرارة هذه حطّمت ثلاثة أرقام قياسية (سجّلت في 29 و30 سبتمبر والأول من أكتوبر)".وحذّرت الوكالة من أنّ "الأكثر غرابة هو أنّ هذه الحرارة التي تعتبر غير اعتيادية لهذه الفترة من العام، ستستمرّ: يمكننا أن نتوقّع أرقاماً قياسية جديدة خلال الأيام العشرة المقبلة".وأعلنت وكالتا الأرصاد الجوية في إسبانيا والبرتغال أنّ شبه الجزيرة الأيبيرية دخلت يوم الجمعة فصل الخريف بدرجات حرارة مرتفعة على غير عادة بالنسبة لهذا الوقت من العام، إذ تجاوزت الحرارة أحياناً 35 درجة مئوية.وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية البرتغالية أنّه على الرّغم من أنّ درجات الحرارة هذه لا يمكن مقارنتها بموجات الحرّ التي تجتاح البلاد خلال أشهر الصيف، فإنّ "الأرقام المتوقعة تتوافق مع حالات شاذّة تصل إلى ما بين خمس إلى ثماني درجات مئوية فوق معدّل المستويات المعتادة لهذا الموسم".