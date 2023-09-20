تحذير من انتشار فيروس مميت في أوروبا خلال الساعات القادمة

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ينتشر فيروس غرب النيل عن طريق البعوض في المناطق المعتدلة والاستوائية من العالم، ويتركز بشكل خاص في إفريقيا، لكن مخاوف برزت من انتشاره في إسبانيا ودول أوروبية أخرى في غضون الساعات القادمة. اضافة اعلان

وأشار لويس إنخوانيس، الطبيب وأستاذ الأبحاث في المجلس الوطني الإسباني للبحوث (CSIC)، إلى أن الفيروس القاتل "يمكن أن ينتقل من شمال أفريقيا إلى إيبيزا خلال 48 ساعة بسبب التيارات الهوائية القوية التي تحمل البعوض".





تأثير تغير المناخ على انتشار الأمراض الفيروسية



كيف ينتشر فيروس غرب النيل؟



أعراض فيروس غرب النيل



وفي مؤتمر بعنوان “فهم الفيروسات والاستعداد للتحديات الصحية المستقبلية” في أغسطس الماضي، سلط إنخوانيس، الضوء على تأثير تغير المناخ على انتشار الأمراض الفيروسية مثل فيروس غرب النيل.وعلاوة على أبيزا، ظهر الفيروس بالفعل في ثلاث قرى في إشبيلية، حسبما ذكرت صحيفة "دياريو دي إيبيزا" في 1 أغسطس 2023.وأدى تفشي فيروس غرب النيل في إسبانيا في عام 2020، إلى وفاة بعض الأشخاص.وبعد ثلاث سنوات من ذلك، برزت المخاوف من انتشاره مجددًا بعد اكتشافه في البعوض الذي تم أسره في جيلينا، وإل كاستيلو دي لاس جوارداس، ولا بويبلا ديل ريو.ينتشر فيروس غرب النيل بشكل شائع بين الأشخاص من خلال لدغة بعوضة مصابة.وتوضح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، أن الحشرات تلتقط الفيروس عندما تتغذى على الطيور المصابة ويمكنها بعد ذلك نقله إلى البشر والحيوانات الأخرى عن طريق عضها.ونوع البعوض الذي تم اكتشاف الفيروس فيه من المرجح أن يلدغ عند الفجر والغسق، ولذلك أوصى الخبراء الإسبان باتخاذ إجراءات وقائية بسيطة، منها:-ارتداء الملابس المناسبة (الألوان الفاتحة التي تغطي معظم الجلد).-عدم استخدام الكولونيا أو العطور القوية.-استخدام المواد الطاردة المسجلة.وغالبية الأشخاص الذين يصابون بالفيروس لا تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق، لكن هناك العديد من العلامات التحذيرية، التي يمكن أن تشمل ما يلي:-أعراض تشبه الأنفلونزا.-الطفح الجلدي.-الشعور بالمرض.-ضعف العضلات.-الارتباك.-النوبات.وفي حين أن معظم الأشخاص يتعافون عادةً في غضون أيام قليلة، فإن أقل من واحد بالمائة من المصابين يعانون من مشاكل عصبية، بما فيها التهاب الدماغ والتهاب السحايا.ومما يثير القلق أن الأمراض العصبية يمكن أن تكون قاتلة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.وحوالي واحد من كل 150 شخصًا مصابًا يصاب بمرض خطير، وأحيانًا مميت، وفقًا لتقارير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة.