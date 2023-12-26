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تحذيرات من مرض مميت يصيب الغزلان بعد ظهوره في أمريكا

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زومبي الغزلان
أ أ
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تتخوف العديد من البلدان من ظهور مرض مميت يصيب الغزلان ويمكنه الانتشار بين البشر، وذلك بعد ظهور بعد الحالات المصابة به في أمريكا.

"زومبي الغزلان" .. فيروس دماغي قاتل اضافة اعلان


وبحسب تقرير نشرته صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية، فإن الفيروس يُعرف بـ "زومبي الغزلان"، وهو فيروس دماغي قاتل بين البشر.

وتم اكتشاف أول إصابة مؤكدة بهذا الفيروس في حديقة "يلوستون الوطنية" بالولايات المتحدة الشهر الماضي.

وقالت  الصحيفة إن الفيروس انتشر في أكثر من 31 ولاية أمريكية ومقاطعتين كنديتين وحتى كوريا الجنوبية، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

المخاوف تصاعدت من قدرة الفيروس على الوصول للبشر:


وأضافت أن تفشي مرض جنون البقر في بريطانيا يُعد مثالًا على كيفية تطور الأمور بشكل سريع، مبينة "هناك احتمالية حدوث شيء مماثل"، مؤكدة في الوقت نفسه أنه ليس هناك تأكيد مؤكد، ولكن من المهم أن يكون الناس مستعدين، خاصة أن المرض مميت وغير قابل للعلاج وشديد العدوى.

وقالت إن مدير مركز أبحاث البريون في جامعة ولاية كولورادو، مارك زابيل، صرح بأنه قد يكون مسألة وقت قبل أن يتطور الفيروس ويصبح قادرًا على إصابة البشر.

ونصحت منظمة الصحة العالمية من جانبها، بأهمية منع الجزيئات البروتينية لجميع أمراض "CWD" المعروفة من دخول السلسلة الغذائية البشرية.

هل المرة الأولى له في الظهور؟

وقد رصد هذا المرض قبل حوالي خمسين سنة، وتعتبر ولاية كولورادو الأميركية مركز هذا المرض، ومن الممكن أن يصيب الحيوانات البرية أو تلك الموجودة في المزارع، ومن المعروف أن له آثار خطيرة ومروعة على الحيوانات، ولكن يمكن أن تمضي سنوات قبل أن تبدأ الأعراض بالظهور.

واكتسب هذا المرض هذا اللقب من الأعراض الغريبة التي يسببها، بما في ذلك التحديق (في الفراغ) والأضلاع الظاهرة، لأنه يتسبب في خسارة الحيوان وزنه بصورة كبيرة.

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