تجميد عضوية السودان في "إيقاد"

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أعلنت وزارة الخارجية السودانية اليوم السبت، عن إخطار رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان المنظمة الحكومية الأفريقية للتنمية (إيقاد) بتجميد عضوية بلاده فيها. اضافة اعلان





وزارة الخارجية السودانية



قمة رؤساء الدول والحكومات الاستثنائية



وقال بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم إدارة الإعلام بوزارة الخارجية السودانية: "تفيد وزارة الخارجية بأن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس مجلس السيادة، قد بعث برسالة خطية اليوم لرئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله بصفته رئيس الدورة الحالية للهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) أبلغه فيها قرار حكومة السودان تجميد عضويتها في المنظمة".وأضاف :"جاء هذا القرار نسبة لتجاهل المنظمة لقرار السودان الذي نقل إليها رسمياً بوقف انخراطه وتجميد تعامله معها في أي موضوعات تخص الوضع الراهن في السودان".ولفت إلى أن إدراج بند حول السودان في قمة رؤساء الدول والحكومات الاستثنائية الثانية والأربعين، التي انعقدت الخميس بالعاصمة الأوغندية كمبالا، وقاطعها السودان حمل عبارات تنتهك سيادة بلاده، وتستفز مشاعر ضحايا الفظائع التي ترتكبها المليشيا المتمردة وذويهم.وقالت الوزارة إن حكومة السودان غير ملزمة ولا يعنيها كل ما يصدر من إيقاد في الشأن السوداني.