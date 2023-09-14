الخميس، 29 صفر 1445 ، 14 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

تايوان توبخ إيلون ماسك على تغريدته وتؤكد:"لسنا للبيع"

ايلون ماسك
إيلون ماسك
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

ردت وزارة الخارجية التايوانية على تصريح إيلون ماسك الذي وصف الجزيرة بأنها "جزء لا يتجزأ من الصين" وقالت بأن تايوان "ليست للبيع" وليست جزءًا من الصين، وذلك في توبيخ واضح لماسك.اضافة اعلان
ونشر وزير الخارحية التايواني جوزيف وو، على منصة "إكس" المملوكة لماسك قوله "اسمعوا، تايوان ليست جزءًا من جمهورية الصين الشعبية وبالتأكيد ليست للبيع!".


الحزب الشيوعي الصيني

وكتب الوزير في المنشور أيضًا أنه يأمل أن يطلب "ماسك" من الحزب الشيوعي الصيني السماح لأفراده بالوصول إلى "إكس" المحظور حاليًا في الصين.


أعتقد أنني أفهم الصين جيداً

وذلك ردًا على تعليق أدلى به "ماسك" المدير التنفيذي لمنصة "إكس" خلال قمة عقدت مؤخرًا في لوس أنجلوس عندما قال: أعتقد أنني أفهم الصين جيدًا.
وأضاف: لقد ذهبت إلى هناك عدة مرات واجتمعت مع القيادة العليا على العديد من المستويات لسنوات عديدة، وأعتقد أن لدي فهمًا جيدًا كغريب عن الصين."


توحيد تايوان مع الصين

وقال الرئيس التنفيذي لشركة X وSpaceX، وكذلك شركة صناعة السيارات الكهربائية Tesla: إن سياسة الصين تتمثل في إعادة توحيد تايوان مع الصين، من وجهة نظرهم.
وأضاف: ربما يكون الأمر مشابهًا لهاواي أو شيء من هذا القبيل، مثل جزء لا يتجزأ من الصين ليس جزءًا من الصين بشكل تعسفي.


انفصال الجزيرة في الحرب الأهلية

وقد تم حكم تايوان بشكل مستقل عن الصين منذ انفصال الجزيرة عن البر الرئيسي في حرب أهلية عام 1949.
وتواصل بكين النظر إلى تايوان كجزء من أراضيها التي ينبغي إعادة توحيدها مع البر الرئيسي، بالقوة إذا لزم الأمر.

اقرأ أيضا

شرطة دبي
2:39 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

بقيمة 3 مليار درهم.. شرطة دبي تحبط واحدة من أكبر عمليات تهريب الكبتاجون في العالم

اشتباكات السودان
7:55 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

اكتشاف 13مقبرة جماعية في دارفور بالسودان.. من المسؤول؟

إعصار دانيال في ليبيا 7
6:41 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

قصة مفجعة.. "يا بوي سامحني" آخر كلام شاب ليبي قضى في الإعصار (تقرير)

ألغام الحوثيين
5:46 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

كارثة عبر تاريخ اليمن.. 4281 طفلاً ضحايا ألغام مليشيا الحوثي الإرهابية

اقرأ أيضا

المغرب: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 2946 قتيلاً

الفيضانات دمّرت ثلث مدينة درنة.. وأرقام غير مسبوقة لحصيلة القتلى (فيديو)

إعصار دانيال يضرب الأراضي الفلسطينية ومشاهد كارثية لغرق المنازل

بعد انهيار 50 منزلا بسبب الأمطار.. ضربة جوية تنهي حياة 40 شخصا في السودان

هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر تضرب الحسكة السورية

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

إعصار ليبيا
12:36 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

مشاهد لإعصار ليبيا عن قرب.. اقتلع الحجر والشجر

وفيات فرنسا
11:49 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

400 حالة وفاة في فرنسا خلال شهر.. ما الأمر؟

عالم الزلازل الهولندي
10:56 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل مجددا بتوقعاته: زلزال كبير سيضرب هذه الدول بعد أيام

التلعيم الورقي
10:04 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

الأجهزة الرقمية أضعفت مهارات الطلاب.. دولة أوربية تعود إلى التعليم الورقي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

1300881-2071592147
3:12 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

ارتفاع الأسعار في المملكة مرحلة مؤقتة.. والدليل تقرير صندوق النقد

بسسف قف فق
3:04 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

توضيح مهم من "الأرصاد" عن تأثر المملكة المباشر بالأعاصير

وزارة الداخلية السعودية
2:38 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

قتل ورصاص ومخدرات.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بجان في الشرقية

خادم الحرمين وولي العهد
2:16 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يوجهان بمساعدات عاجلة لـ ليبيا

أخبار السعودية
2:06 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. حكم الشرع بحق "خائنين" والمستحقون للمعاش بعد الوفاة ووظائف لكافة المؤهلات

اليوم الوطني
12:38 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

في احتفالية اليوم الوطني.. 4 أوامر للملك المؤسس