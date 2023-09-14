تايوان توبخ إيلون ماسك على تغريدته وتؤكد:"لسنا للبيع"

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ردت وزارة الخارجية التايوانية على تصريح إيلون ماسك الذي وصف الجزيرة بأنها "جزء لا يتجزأ من الصين" وقالت بأن تايوان "ليست للبيع" وليست جزءًا من الصين، وذلك في توبيخ واضح لماسك. اضافة اعلان

ونشر وزير الخارحية التايواني جوزيف وو، على منصة "إكس" المملوكة لماسك قوله "اسمعوا، تايوان ليست جزءًا من جمهورية الصين الشعبية وبالتأكيد ليست للبيع!".





الحزب الشيوعي الصيني





أعتقد أنني أفهم الصين جيداً





توحيد تايوان مع الصين





انفصال الجزيرة في الحرب الأهلية



وكتب الوزير في المنشور أيضًا أنه يأمل أن يطلب "ماسك" من الحزب الشيوعي الصيني السماح لأفراده بالوصول إلى "إكس" المحظور حاليًا في الصين.وذلك ردًا على تعليق أدلى به "ماسك" المدير التنفيذي لمنصة "إكس" خلال قمة عقدت مؤخرًا في لوس أنجلوس عندما قال: أعتقد أنني أفهم الصين جيدًا.وأضاف: لقد ذهبت إلى هناك عدة مرات واجتمعت مع القيادة العليا على العديد من المستويات لسنوات عديدة، وأعتقد أن لدي فهمًا جيدًا كغريب عن الصين."وقال الرئيس التنفيذي لشركة X وSpaceX، وكذلك شركة صناعة السيارات الكهربائية Tesla: إن سياسة الصين تتمثل في إعادة توحيد تايوان مع الصين، من وجهة نظرهم.وأضاف: ربما يكون الأمر مشابهًا لهاواي أو شيء من هذا القبيل، مثل جزء لا يتجزأ من الصين ليس جزءًا من الصين بشكل تعسفي.وقد تم حكم تايوان بشكل مستقل عن الصين منذ انفصال الجزيرة عن البر الرئيسي في حرب أهلية عام 1949.وتواصل بكين النظر إلى تايوان كجزء من أراضيها التي ينبغي إعادة توحيدها مع البر الرئيسي، بالقوة إذا لزم الأمر.