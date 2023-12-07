بيان لـ"التعاون الإسلامي" بشأن مسيرة المتطرفين الصهاينة في القدس المحتلة

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أدانت منظمة التعاون الإسلامي سماح الاحتلال الإسرائيلي لمجموعات من المستوطنين المتطرفين بتنظيم مسيرة استفزازية عبر أحياء البلدة القديمة لمدينة القدس المحتلة. اضافة اعلان

وبين تأن ذلك يأتي في إطار المحاولات غير القانونية والمرفوضة الهادفة إلى المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وخصوصاً المسجد الأقصى المبارك.





بناء ما يقارب 1792 وحدة استعمارية



16000 شهيد ونزوح أكثر من 1.8 مليون



وضع حد لأعمال العنف والإرهاب



وقف العدوان المتواصل على غزة



وحذرت المنظمة من خطورة استمرار مخططات التهويد التي تقوم بها سلطات الاحتلال في القدس المحتلة، بما فيها ما يسمى مخطط "القناة السفلى" الذي يقوم على بناء ما يقارب 1792 وحدة استعمارية في تجمع استعماري جديد في القدس الشرقية المحتلة، في إطار المحاولات المرفوضة والمدانة لتغيير الوضع التاريخي والسياسي والقانوني والديمغرافي القائم، وتهويدها وفصلها عن محيطها الفلسطيني.وجددت التأكيد على أن مدينة القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، ورفض أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على هذه المدينة ومقدساتها، باعتبارها إجراءات غير قانونية وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.كما دعت المنظمة الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن الدولي خاصة بتحمل مسؤولياتها لوقف العدوان المتواصل على قطاع غزة، الذي أدى إلى سقوط أكثر من 16000 شهيد ونزوح أكثر من 1.8 مليون مواطن فلسطيني عن منازلهم، وعدم توفر مراكز إيواء في ظل منع وصول إمدادات الوقود والكهرباء والمواد الغذائية والطبية والمياه الصالحة للشرب، وخروج معظم المستشفيات والمراكز الطبية عن الخدمة في قطاع غزة.وطالبت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال، لوضع حد لأعمال العنف والإرهاب المنظم التي ترتكبها مجموعات المستوطنين المتطرفين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الضفة الغربية، التي أدت إلى ارتقاء ما يزيد عن 260 شهيداً واعتقال أكثر من 3550 مواطناً فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر الماضي.وقف إطلاق النار في قطاع غزةفي الوقت نفسه، رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو جوتيريش" مجلس الأمن الدولي إلى إعلان وقف إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة تجنباً لوقوع كارثة إنسانية، وذلك بموجب المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة.وعدّ هذه المبادرة خطوة مهمة وضرورية لتفعيل دور ومسؤولية مؤسسات الأمم المتحدة، خصوصاً مجلس الأمن الدولي تجاه وقف العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.