بيان عاجل من الشرطة العمانية بعد تداول فيديو مخل بالآداب في الشارع

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بعد الضجة التي أثارها مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، والذي يوثق مشاهد غير أخلاقية في الشارع، أصدرت شرطة سلطنة عمان بيانًا عاجلًا بشأن الواقعة.





ضبط الجناة:

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ونشرت شرطة سلطنة عمان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" :" الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تستوقف شخصين بتهمة الإخلال بالأخلاق والآداب العامة بعد تداول مقطع مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوضح قيامهما بذلك، وتُستكمل بحقهما الإجراءات القانونية".

سيل منهمر في عمان:

سيول في سلطنة عمان:

ومؤخرًا، وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا مذهلا لتدفق مياه الأمطار عبر سيل منهمر من فوق قمة جبلية في سلطنة عمان.ويظهر مقطع الفيديو الذي التقطته عدسة المصور "بن علي" مشهدا هادرا لنزول وادي السعل في ولاية العوابي وادي بني خروص بسلطنة عمان.كما يظهر الفيديو انحدارا قويا للسيول والتي تنهمر من فوق قمة جبلية بطريقة حادة ومندفعة لا تلوي على شيء.أيضا وثق مقطع فيديو تناقلته حسابات عُمانية مشاهد مذهلة لتدفق السيول وجريانها بين الجبال، والتي تسببت في إغلاق العديد من الطرق في سلطنة عمان.وبحسب ما تداوله حساب "الخيمة العمانية"، والتقطته عدسة المصور أحمد الغافري، فقد وقعت المشاهد في في وادي السحتن بولاية الرستاق.وتظهر المشاهد تدفق واسع وغيرؤ مسبوق للسيول من بين صخور الجبال مع أصوات تبدو مرعبة، ما دفع البعض للتراجع بمركباتهم، وغلق الطرق.