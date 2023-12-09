بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن التحقيق مع أحد منتسبيه

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أصدر الجيش الكويتي بيانًا بشان التحقيق مع أحد منتسبيه في قضية "صندوق الجيش، قال إنه في إطار متابعة تطورات أعمال لجنة التحقيق المختصة بالنظر في ملابسات واقعة التحقيق مع أحد العسكريين من منتسبي الجيش وذلك ضمن التحريات والتحقيقات التكميلية الجارية في قضية صندوق الجيش. اضافة اعلان





خبير في الطب الشرعي



صرح رئيس هيئة القضاء العسكري بالتكليف رئيس لجنة التحقيق المكلفة العميد حقوقي دكتور نواف مشهور العنزي بأن اللجنة سوف تقوم بمخاطبة وزارة الداخلية لترشيح أحد خبرائها في الطب الشرعي للانضمام إلى لجنة التحقيق كما ستقوم كذلك بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لترشيح أحد أعضائها لعضوية اللجنة وذلك بهدف تحقيق المزيد من العدالة والشفافية لاعمالها وإجراءاتها وتعزيز نتائجها.وتابع البيان :" كما أشار رئيس هيئة القضاء العسكري بالتكليف رئيس لجنة التحقيق المكلفة بأن أعمال اللجنة على هذا النحو سوف تضمن الحيادية وتحقيق أقصى درجات المهنية في سبيل الوصول للحقيقة في ضوء الصلاحيات الكاملة الممنوحة لها من قبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الاحمد الصباح، وذلك سعياً منها للوصول إلى النتائج والحقائق الدامغة والتي تحفظ بدورها حقوق الجميع، مضيفاً بأن اللجنة ستنظر في كافة الاجراءات والملابسات والظروف التي تمت مع العسكري أثناء عملية استدعائه الأسبوع الماضي مع سماع أقوال جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع".