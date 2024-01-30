الثلاثاء، 18 رجب 1445 ، 30 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بيان خطير من الصحة العالمية.. ماذا يحدث في محيط مجمع ناصر الطبي بغزة؟

الاحتلال في غزة
الاحتلال في غزة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
صرحت منظمة الصحة العالمية بأن القتال يشتد حول مجمع ناصر الطبي وهوأكبر مستشفى ما زال يعمل في غزة.

حصار المجمع الطبي

وأكدت أن المجمع لن يتمكن من مواصلة العمل إذا لم يتسن وصول المزيد من الإمدادات إليه.اضافة اعلان
وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي بجنيف: "الوضع حول مستشفى ناصر أصبح أسوأ ويتمثل ذلك في إطلاق النار والقتال حوله وصعوبة وصول الناس إليه أو صعوبة المغادرة".

حشود جائعة تهجم على المساعدات

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن شحنة المواد الغذائية المخصصة للمستشفى تعرضت يوم الثلاثاء لهجوم من قبل حشود جائعة بسبب تأخر الإمدادات قرب نقطة تفتيش للاحتلال ولم تصل للمستشفى قط.
وقال ليندماير إنه لم يتم منح الإذن لتسليم شحنة وقود آخرى من منظمة الصحة العالمية لمستشفى ناصر يوم الاثنين على الرغم من وصول شحنة طبية.
وأضاف أن "حالات الرفض والتأخير جزء من نمط يعيق وصول الإمدادات الإنسانية للمستشفيات وقد يجعلها غير قادرة على العمل".

اقرأ أيضا

بلومبيرغ: الولايات المتحدة تعتزم إعادة فرض عقوبات ضد هذه الدولة

وزارة الخارجية تعرب عن إدانة المملكة وتنديدها بالهجوم على قاعدة عسكرية على الحدود الأردنية السورية

غزة الآن.. استشهاد عشرات الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال المتواصل

القيادة المركزية الأمريكية تكشف تفاصيل الهجوم على قاعدة الدعم اللوجستي في البرج 22

3 دول تتعرض لزلازل قوية تعدت 5 درجات على مقياس ريختر

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

قصف غزة 5:31 م الجمعة، 26 يناير 2024

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 26.083 شهيدًا

تشييع شهداء غزة 2:55 م الأربعاء، 24 يناير 2024

قصف غزة.. استشهاد 25700 فلسطيني وإصابة 63740 آخرين منذ 7 أكتوبر

شهداء غزة 4:53 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

63354 مصابًا.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 25490 شهيدا

قصف غزة 3:26 م الإثنين، 22 يناير 2024

63000 مصاب.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 25295

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2024-01-28 at 11.02.30 PM
12:05 ص الإثنين، 29 يناير 2024

أول تعليق من "بايدن" على قتل 3 جنود أمريكيين في قاعدة التنف

الأونروا
10:13 م الأحد، 28 يناير 2024

الخارجية الفلسطينية: تعليق تمويل الأونروا ودعم المحتل في إبادة شعبنا عقوبات جماعية وازدواجية معايير

رئيس أوكرانيا
9:57 م الأحد، 28 يناير 2024

بزعم شراء أسلحة.. قضية فساد كبرى في أوكرانيا بقيمة 40 مليون دولار

طائرة مسير
8:06 م الأحد، 28 يناير 2024

أول رد من الحكومة الأردنية على مقتل 3 عسكريين أمريكيين بطائرة مسيرة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

تعليم النماص
9:04 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس النماص.. غداً الأربعاء

وزارة الداخلية
8:00 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. "صنّع متفجرات واستهدف رجال الأمن".. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بالشرقية

النيابة العامة - السجن
7:07 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. السجن وغرامة 10 ملايين ريال.. النيابة تحذر من ارتكاب هذه الجريمة

برد حائل
6:00 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. تصل لتساقط الثلوج.. تحذير من الأرصاد على معظم المناطق حتى الجمعة المقبلة

البصمة لحضور الموظفين
5:39 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

بدء تطبيق البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف بجميع مدارس التعليم العام بالمملكة

الصحة - غرفة عمليات - قياس القلب ممارس صحي - - الممارسات الصحية
5:18 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

الصحة تعلن عن شروط وضوابط صرف بدل التميز للممارسين الصحيين