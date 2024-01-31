بولاية أمريكية.. زيادة نسبة سرقة السيارات 94% بعد انتشار هذا الفيديو

أ أ

شهدت مدينة إيفانستون، في ولاية إلينوي الأمريكية زيادة بنسبة 94% في سرقات السيارات في عام 2023 مقارنة بعام 2022.

ويرى القائد الشرطي رايان غلو أن الزيادة جاءت بعد أن انتشار تحد على منصة تيك توك بدأ في خريف 2022، وفق تقرير صحيفة "شيكاغو تريبيون". اضافة اعلان





فيديو يشرح طريقة سرقة السيارات بسرعة



شركتي كيا وهيونداي توزع أقفال على أصحاب السيارات



شكوى رسمية ضد شركات السيارات بسبب تعطل المحرك



صرف تعويضات نقدية للعملاء



وشكلت طرازات كيا وهيونداي أكثر من 60% تقريباً من سرقات السيارات، تزامناً مع انتشار مقاطع فيديو من حساب يدعى "كيا بويز" على تيك توك تظهر طريقة سرقة السيارات بسرعة.وتستخدم طريقة "كيا بويز" كابل USB لإدارة قفل ناقل الحركة، وبدء تشغيل السيارة وإطلاق قفل المقود.عمد جهاز الشرطة في المدينة إلى التواصل مع كيا وهيونداي لتوزيع أقفال عجلات على أصحاب السيارات، ومن أجل حل هذه المشكلة.ويدعو جهاز الشرطة إلى إيقاف السيارات في منطقة مضاءة جيداً أو في مرآب مغلق، كما يمكن وضع جهاز Apple AirTag أو نوع آخر من المتتبعات داخل السيارات.وقدمت مدينة شيكاغو دعوى ضد الشركتين المصنعتين للسيارات في أغسطس لعدم تركيب أجهزة تعطيل المحرك في بعض الطرازات.وأشارت الدعوى القضائية إلى أن 41% من السرقات في المدينة كانت من طرازات كيا أو هيونداي، أي ما يعادل أكثر من 8800 سيارة.وتوفر الدعوى الجماعية تعويضات نقدية للعملاء الذين تكبدوا خسائر أو أضرار مرتبطة بالسرقة لم يتم تغطيتها بواسطة التأمين، بالإضافة إلى استرداد للخصم التأميني، وزيادة العلاوات التأمينية والخسائر الأخرى، وفقاً لكيا وهيونداي.وعمدت الشركتان إلى تقديم تحديثات لأنظمة تشغيل السيارات بشكل مجاني لمنع السرقة.