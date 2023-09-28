الخميس، 13 ربيع الأول 1445 ، 28 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

بوتين يقرر عدم استخدام السيارات الغربية في روسيا لهذا السبب

بوتين
السيارات الغربية
أ أ
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قرر مجلس الدوما الروسي في ظل توصية مرفوعة من الرئيس فلاديمير بوتين، إلزام أعضاء المجلس والمؤسسات الحكومية بالاستغناء عن السيارات الغربية بالتنقلات الرسمية، واقتناء السيارات الروسية.اضافة اعلان
وقال ‏رئيس مجلس الدوما، فيتشيسلاف فولدين، إن هذه الخطوة ستساعد على تطوير صناعة السيارات الروسية وسوف تبقي أموال الخزينة الروسية داخل روسيا.


فتح الأسواق أمام السيارات الصينية

وبعد انسحاب غالبية شركات السيارات الغربية واليابانية والكورية الجنوبية من الأسواق الروسية فتحت روسيا أسواقها للسيارات الصينية.
وتمثل السيارات الصينية المستوردة الآن 49 في المئة من السوق الروسية، ووصلت إلى 40 ألف وحدة، في يونيو، مقارنة بحصة 7 في المئة ما قبل الحرب فقط.


انتقاد قرار الدوما

وانتقد الأكاديمي الروسي، أرتيوم بيجامويف، في حديث لموقع "الحرة" قرار الدوما، ووصفه بـ"الشعبوي".
وقال إن القرار معدٌّ من أجل مخاطبة الداخل الروسي، مضيفًا أنه لن يعود بفائدة على الاقتصاد الروسي وإنما يريدون القول: إننا لسنا بحاجة لسيارات الغرب وقادرون على استخدام السيارات المحلية".


عقوبات أمريكية جديدة على روسيا

وأعلنت الولايات المتحدة، في سبتمبر الحالي، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بالحرب في أوكرانيا وشملت أكثر من 150 كيانًا وشخصًا في كل من روسيا وتركيا والإمارات وجورجيا.
وتعد العقوبات الأخيرة واحدة من أكبر حزم العقوبات التي فرضتها وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتين.


زيادة الإنفاق الحكومي بأكثر من 25%

وتخطط روسيا لزيادة الإنفاق الحكومي خلال السنة المالية المقبلة بأكثر من 25 في المئة مقارنة بالسنة الحالية، وذلك وسط توقعات بأن الكرملين سيجمع الأموال بشكل أكبر لدعم غزو أوكرانيا.
ويتوقع مشروع الميزانية أن تسجل روسيا عجزًا قدره 1.6 تريليون روبل عام 2024، في حين أقر مجلس الوزراء بأنه لا يتوقع فائضًا خلال السنوات المقبلة.


زيادة التضخم السنوي

ورغم التصريحات الرسمية عن قوة الاقتصاد وعدم تأثره بالعقوبات، إلا أن بيانات من هيئة الإحصاء الروسية، أظهرت أن التضخم السنوي في البلاد سجل ارتفاعًا مقداره 5.15 بالمئة في أغسطس.
وتسببت العقوبات أيضًا بتجميد نحو 280 مليار دولار من الأصول الروسية في الخارج معظمها متواجد في الاتحاد الأوروبي، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية.

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