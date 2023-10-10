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بهذه المنطقة.. اليوم تغرب الشمس ولن تشرق إلا في مارس القادم

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جزيرة جرينلاند
أ أ
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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، أن شمس اليوم الثلاثاء، تغرب ولن تشرق إلا في شهر مارس من العام القادم أي بعد 143 يومًا.اضافة اعلان
وأوضح على حسابه في منصة "إكي"، أن ذلك متوقعًا إرصاديًا في شمال جزيرة جرينلاند.

جرينلاند من أكبر جزر العالم

وبين أن جزيرة جرينلاند، التي تعد من أكبر جزر العالم، وهي أن الشمس ستغيب عنها ولن تشرق إلا في الثاني من مارس المقبل.

جزيرة جرينلاند المساحة وعدد السكان

وجزيرة "جرينلاند" باللغة الجرينلاندية تعني أرض الناس، وتبلغ مساحة هذه الجزيرة مليونين ومئة وستة وستين كيلو متر مربع، ولكن من حيث الكثافة السكانية لا يوجد سكان كثيرون فيها لصعوبة العيش عليها.
وتقع تلك الجزيرة في الدنمارك وتحديدًا في المنطقة الواقعة بين القطب الشمالي والمحيط الأطلسي، في جهة الشمالية الشرقية من كندا.

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