الخميس، 27 رجب 1445 ، 08 فبراير 2024

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بهذه الدولة.. تفشي حمى الضنك وتحرك حكومي بإجراءات صحية طارئة

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حمى الضنك
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انتشرت حمى الضنك خلال موسم الأمطار في البرازيل مما اضطرت السلطات الصحية إلى اتخاذ إجراءات طارئة.

تفشي حمى الضنك وتحرك حكومي بالبرازيلاضافة اعلان

وأعلنت السلطات أنه في تحرك عاجل فقد قررت بدء حملة تطعيم واسعة النطاق ضد المرض الذي ينقله البعوض.
 وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية أنه تم تسجيل 364855 حالة إصابة في الأسابيع الخمسة الأولى من هذا العام، أي أكثر بأربعة أمثال من حالات الإصابة بحمى الضنك في نفس الفترة من عام 2023.
وأكدت أن الانتشار السريع لحمى الضنك تسبب في وفاة 40 شخصًا، فيما يجري التحقق من 265 حالة أخرى.
 وأضافت الوزارة في بيان أن بلادها اشترت 5.2 مليون جرعة من لقاح حمى الضنك.

ماذا تعرف عن حمى الضنك؟

يذكر أن حمى الضنك هي مرض يُنقل بالبعوض وينتشر في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم. تتسبب حمى الضنك الخفيفة في الإصابة بحمى شديدة وظهور أعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا.
ويمكن أن يؤدي أحد أشكال حمى الضنك الشديدة -والمعروف باسم حمى الضنك النزفية- إلى نزيف وانخفاض مفاجئ في ضغط الدم "صدمة" والوفاة.
وسنويًا يُصاب ملايين الحالات بعدوى حمى الضنك، الأكثر شيوعًا في جنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادئ الغربية وأمريكا اللاتينية وإفريقيا.

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