بلد عربي ينصح مواطنيه بتجنب السفر إلى لبنان إلا للضرورة القصوى

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نصحت وزارة الخارجية الأردنية مواطنيها، بتجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية خلال هذه الفترة، إلا للضرورة القصوى.





الأردن يكشف سبب عدم السفر إلى لبنان اضافة اعلان





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توتر على الحدود بين حزب الله وقوات الاحتلال

وأوضحت أن ذلك يأتي حرصًا من الوزارة على سلامة المواطنين الأردنيين في الخارج، ونظرًا للظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة بشكل عام.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، إن هذه الدعوة تأتي استناداً إلى الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في لبنان.وأكد حرص الوزارة على سلامة الجميع، وعلى ضرورة قيام المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان بالتسجيل فوراً على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت، والاتصال لطلب المساعدة.يأتي هذا في وقت تشهد فيه الحدود بين لبنان ودولة الاحتلال توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف مع "حزب الله" وفصائل فلسطينية، حيث وصل عدد قتلى "حزب الله" إلى حوالي 50، فيما أعلن الحزب أنه تمكن من قتل وإصابة 120 جنديا إسرائيليا بهجمات مقاتليه على الحدود منذ بدء "طوفان الأقصى".