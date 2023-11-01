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بلد عربي ينصح مواطنيه بتجنب السفر إلى لبنان إلا للضرورة القصوى

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الحدود بين الأردن ولبنان
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نصحت وزارة الخارجية الأردنية مواطنيها، بتجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية خلال هذه الفترة، إلا للضرورة القصوى.

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 وأوضحت أن ذلك يأتي حرصًا من الوزارة على سلامة المواطنين الأردنيين في الخارج، ونظرًا للظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة بشكل عام.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، إن هذه الدعوة تأتي استناداً إلى الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في لبنان.


المملكة الأردنية تطالب مواطنيها في لبنان لهذا الأمر


وأكد حرص الوزارة على سلامة الجميع، وعلى ضرورة قيام المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان بالتسجيل فوراً على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت، والاتصال لطلب المساعدة.


توتر على الحدود بين حزب الله وقوات الاحتلال


يأتي هذا في وقت تشهد فيه الحدود بين لبنان ودولة الاحتلال توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف مع "حزب الله" وفصائل فلسطينية، حيث وصل عدد قتلى "حزب الله" إلى حوالي 50، فيما أعلن الحزب أنه تمكن من قتل وإصابة 120 جنديا إسرائيليا بهجمات مقاتليه على الحدود منذ بدء "طوفان الأقصى".

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